Reciba comida gratis en Indiana: horarios y ubicaciones de entregas que se realizan hasta el 23 de agosto

Uno de los bancos de alimentos más importantes de Indiana, Estados Unidos (EEUU), está haciendo entregas semanales de comida gratis en el norte del estado, conozca las ubicaciones y horarios habilitados del 18 al 23 de agosto.

Se trata del Food Banks Of Northern Indiana, cuyo lema es “Creando comunidades más saludables”, como lo indican en su página web.

El objetivo es proporcionar artículos saludables, nutritivos y abundantes para los que los necesiten. Ofrecen artículos frescos y perecederos, incluidos productos agrícolas, granos, lácteos y proteínas.

Tenga presente que el Banco de Alimentos del Norte de Indiana atiende a los condados de Elkhart, LaPorte, Kosciusko, Marshall, Starke y St. Joseph.

La organización cuenta con diversos programas de apoyo alimentario, como; Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP), Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), Programa de Nutrición para Personas Mayores, Programa de mochilas Food 4 Kids, entre otros.

Esto, además de sus distribuciones mensuales de alimentos en sus diversas jornadas móviles, las cuales esta semana ofrecen tres oportunidades para recibir alimentos.

Entregas gratuitas de alimentos disponible hasta el 23 de agosto

Miércoles 20 de agosto

En el Condado de LaPorte: en la First Church of God, 2020 E. Lincolnway, LaPorte, IN 46350.

La cita es de 10:00 a 11:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Sepa que esta distribución está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Viernes 22 de agosto

En el Condado de Kosciusko: Dónde: en el Kosciusko County Fairgrounds, 1400 E. Smith St., Varsovia, IN 46580.

Las entregas se realizarán de 10:00 a 11:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

En el caso de esta distribución, está patrocinada por el USDA y la OCRA de Indiana y servirá a 150 hogares.

Sábado 23 de agosto de 2025

En el Condado de St. Joseph: En el Banco de Alimentos del Norte de Indiana, 702 Chapin St., South Bend, IN 46601.

La jornada estará activa de 10:00 a 11:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Al igual que la primera, está distribución está patrocinada solo por Indiana OCRA y servirá a 200 hogares.

