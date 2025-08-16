Seis ajustes que debes saber: la Green Card tiene nuevas reglas a partir de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó cambios significativos en el proceso de obtención de la Green Card, lo que complicará el trámite en ciertos casos.

A partir del 1 de agosto, USCIS actualizará su Manual de Políticas para reforzar los criterios de entrevistas para quienes soliciten ajustar su estatus mediante el Formulario I-485.

Las autoridades harán estas entrevistas más rigurosas para los solicitantes que presenten características específicas, como vínculos con países patrocinadores del terrorismo.

También identidad no verificada o conflictiva, dudas sobre el estatus migratorio, preocupaciones de seguridad nacional, antecedentes penales o huellas no clasificables, y la necesidad de información adicional.

Criterios

Los nuevos criterios tienen como objetivo fortalecer la verificación de identidad y aumentar la seguridad en el proceso de inmigración.

USCIS señala que las entrevistas más estrictas se centrarán en aquellos casos donde existan razones para dudar de la información que el solicitante presente.

Esta medida responde a la necesidad de garantizar que las personas que buscan ajustar su estatus cumplan con los requisitos de seguridad y legalidad que la ley migratoria estableció.

Otras regulaciones

Además de estos cambios, USCIS estableció una nueva regulación para los adultos con visa laboral temporal H-1B que deseen tramitar la green card para sus hijos.

A partir del 15 de agosto, será necesario que los hijos sigan siendo menores de 21 años al momento de solicitar la tarjeta de residencia, aplicando la edad según la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA).

Estas modificaciones reflejan un enfoque más estricto en el proceso de inmigración, con la intención de mejorar la seguridad y la integridad del sistema.

