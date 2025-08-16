American Airlines sorprende con una nueva ruta directa de Miami a una joya de Europa :el vuelo cerró en 2019

Suscríbete a nuestros canales

American Airlines anunció una ampliación significativa de su red de vuelos desde Miami, con la incorporación de una ruta directa y diaria al Aeropuerto de Milán (MXP), que comenzará a operar en marzo de 2026.

Esta será la única conexión sin escalas entre Miami y Europa, que se sumará al vuelo ya existente entre Miami y Roma, reforzando la conexión de la aerolínea con destinos populares en Italia.

La información fue obtenida del portal web de American Airlines y del Aeropuerto Internacional de Miami.

Nueva ruta: este es el destino final

El nuevo vuelo Miami-Milán será operado con un Boeing 787 de la flota de American Airlines y estará disponible durante todo el año con salidas diarias.

Este servicio representa el regreso de la ruta desde que American Airlines la dejó de operar en 2019. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó que esta nueva conexión fortalecerá el compromiso de la aerolínea con el condado y facilitará el acceso desde el sur de Florida a uno de los destinos más emblemáticos de Europa, conocido por su influencia en la moda, el arte y la arquitectura.

Expansión de vuelos internacionales desde Miami

Además de la ruta a Milán, American Airlines confirmó que en 2026 incrementará su oferta de vuelos con hasta tres frecuencias diarias entre Miami y Buenos Aires, Argentina, anticipándose a una posible demanda aumentada por eventos deportivos internacionales.

Durante el próximo verano, American operará vuelos directos sin escalas desde Miami a cinco destinos transatlánticos: Barcelona, Londres, Madrid, Milán y Roma.

El Aeropuerto Internacional de Miami continúa consolidándose como uno de los principales hubs del país, con una cifra récord de más de 56 millones de pasajeros en 2024 y una inversión en infraestructura estimada en 9 mil millones de dólares.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube