Pasajeros de EEUU reciben kits sorpresa para el descanso: aerolínea ofrece nuevo servicio a bordo para estas rutas

Una aerolínea en Estados Unidos entrega pijamas a sus pasajeros ejecutivos en vuelos internacionales desde Nueva York, California y Texas.

Según El Tiempo, la medida busca ofrecer mayor comodidad en trayectos de más de diez horas hacia Asia, India, Medio Oriente, Australia y Nueva Zelanda.

American Airlines lidera esta iniciativa con un set compuesto por camisa y pantalón tipo jogger, de corte unisex y disponible en varias tallas.

Por lo tanto, la aerolínea apuesta por mejorar la experiencia de descanso en cabina durante los vuelos de larga distancia.

"Los viajeros que vuelen en Premium Economy entre Nueva York y Los Ángeles a partir de octubre tendrán una experiencia mejorada", señala la aerolínea en una publicación de Instagram

Pijamas marcan nueva tendencia en vuelos internacionales

En este contexto, American Airlines refuerza su estrategia para competir con otras compañías que ofrecen servicios diferenciados en clase ejecutiva.

Asimismo, anunció que incorporará cubrecolchones en sus asientos-cama antes de que finalice el verano, como parte de su plan de confort.

Por ejemplo, los pasajeros podrán descansar con mayor libertad y suavidad durante los trayectos nocturnos.

En consecuencia, la propuesta busca fidelizar a clientes frecuentes que valoran el descanso como parte esencial del viaje.

Pijamas y embarque prioritario

Además de los pijamas, American Airlines ofrecerá embarque prioritario y kits de amenidades en vuelos entre Nueva York y Los Ángeles.

Mientras tanto, los pasajeros recibirán mantas, almohadas, bebidas gratuitas y comida caliente servida en vajilla.

Por eso, el servicio incluye entretenimiento en pantallas grandes y auriculares con reducción de ruido para mayor relajación.

La aerolínea destaca que estos cambios responden a las expectativas de los viajeros que buscan comodidad sin comprometer eficiencia.

