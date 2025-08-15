Jornada del Carnet de la Patria en Caracas: horario y ubicación exacta

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 15 de agosto, se llevará a cabo una jornada especial del Carnet de la Patria en el municipio Libertador de Caracas.

Según se pudo conocer, los usuarios que participen en la actividad solo deben presentar dos requisitos.

¿Dónde y hasta qué hora será la jornada del Carnet de la Patria?

Según se pudo conocer, la jornada especial del Carnet de la Patria se llevará a cabo en el Inficentro de "El Silencio", frente a Plaza O'Leary, en pleno centro de Caracas.

Sobre el horario de atención, se conoció que sería hasta las 3:00 de la tarde con cierre de cola a la 1:00.

Los asistentes podrán tramitar la recuperación de acceso y la gasolina.

Ante ello, deben presentar contraseña o número de celular registrado en el Sistema Patria.

Se debe recordar que el pasado 11 de julio, el Sistema Patria activó una jornada especial de atención ciudadana en la Plaza de la Juventud, ubicada en Bellas Artes, Caracas.

El objetivo de este operativo fue facilitar trámites clave para los usuarios registrados en la plataforma.

El Sistema Patria permite a los ciudadanos venezolanos registrarse, recibir información y gestionar beneficios sociales, como bonos y subsidios.

¿Cómo solicitar el Carnet de la Patria por primera vez?

Accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña.

Haz clic en el "perfil" en la parte superior derecha.

Se debe seleccionar la opción "Carnet de la Patria" ubicada en la parte izquierda de la página.

Se pulsa el botón rojo "Solicitar".

Esperar el código QR digital.

Se imprime, guarda y plastifica.

