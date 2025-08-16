¡Alerta por el frío extremo! Estos son los estados de EE.UU. donde bajarán más las temperaturas en los próximos días

Suscríbete a nuestros canales

Meteorólogos de Estados Unidos comenzaron a advertir sobre las olas de frío que se avecinan, anticipando un invierno que podría ser más severo de lo habitual.

Según el Farmer’s Almanac, las temperaturas comenzarán a descender antes del solsticio de invierno; el otoño ya traerá un clima más frío al norte del país según informa El Tiempo.

También advierten que el sur del país experimentará un calor persistente. Se prevé que algunas áreas, como Idaho y Washington, puedan ver nieve temprana a partir de octubre.

Nevadas

El informe también destaca que el invierno 2025/26 se caracterizará por “nevadas y olas invernales” que impactarán en diversas regiones.

Las nevadas llegarán la primera ola de frío significativa que esperan para enero y otra más intensa para mediados de febrero.

El pronóstico es especialmente preocupante para la región del Atlántico Medio, que abarca estados como Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Washington D.C.

En esta área, anticipan grandes acumulaciones de nieve, sobre todo en las zonas montañosas, lo que podría complicar las condiciones de viaje y la vida cotidiana de los residentes.

Las autoridades locales se preparan para enfrentar estos desafíos, que incluyen la posibilidad de interrupciones en el transporte y la necesidad de servicios de emergencia más efectivos.

Recomendaciones

Ante la llegada de olas de frío extremas, se recomienda a la población tomar precauciones para garantizar su seguridad.

Es importante revisar y preparar sistemas de calefacción, asegurarse de que las viviendas estén bien aisladas y tener a mano suministros de emergencia, como alimentos no perecederos y agua.

Además, se aconseja a las personas que eviten salir innecesariamente durante las tormentas de nieve y que se mantengan informadas sobre las condiciones climáticas a través de fuentes confiables.

Prepararse adecuadamente puede ayudar a mitigar los efectos del invierno severo y asegurar el bienestar de las familias.

