Bank of America cerrará sus 3.800 sucursales durante 24 horas: conozca la fecha y el motivo

El próximo Día del Trabajo, los clientes de Bank of America experimentarán un cierre temporal de todas las 3,800 sucursales del banco durante 24 horas, según información obtenida del portal web de The Sun.

A lo largo de esta jornada, conocida como Labor Day y conmemorada en Estados Unidos el primer lunes de septiembre, el cierre de sucursales representa una medida alineada con el calendario de la Reserva Federal.

Impacto y limitaciones durante el cierre

Aunque no se podrán realizar trámites presenciales ni acceder a servicios en las sucursales durante este día, los cajeros automáticos seguirán operativos.

Además, los servicios digitales a través de la aplicación móvil de Bank of America permanecerán disponibles, aunque con procesamiento de transacciones retrasado hasta el siguiente día hábil.

Consecuencias para los usuarios y otras fechas importantes

Este cierre puede afectar a quienes deben realizar pagos relacionados con hipotecas, rentas o tarjetas de crédito programados para principios de mes.

Si bien las transacciones podrán efectuarse en Labor Day, su registro y contabilización se postergarán hasta el 2 de septiembre. Otros feriados federales que afectarán el servicio bancario en 2025 incluyen:

Día de la Raza o Día de los Pueblos Indígenas: 13 de octubre

Día de los Veteranos: 11 de noviembre

Día de Acción de Gracias: 27 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

Las sucursales cerrarán en estas fechas conforme al calendario de la Reserva Federal, con atención normal reanudada en el siguiente día laboral. Además, si un feriado federal cae en sábado, los bancos abrirán el viernes anterior; si ocurre en domingo, cerrarán el lunes siguiente.

