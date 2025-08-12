¡Tome previsiones! Así trabaja la banca este 18 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que el próximo lunes 18 de agosto de 2025, todas las entidades bancarias del país suspenderán la atención al público en taquillas y agencias, con motivo del feriado nacional por la «Asunción de Nuestra Señora».

Según Sudeban, algunas instituciones podrían mantener operativas ciertas taquillas externas, especialmente en centros comerciales. Se recomienda a los usuarios consultar directamente en las páginas web oficiales de sus bancos para verificar qué oficinas estarán habilitadas durante la jornada.

Sudeban: ¿Qué operaciones sí estarán disponibles?

Aunque las agencias estarán cerradas, los clientes podrán realizar operaciones a través de los siguientes canales:

Cajeros automáticos.

Plataformas de banca por internet.

Aplicaciones móviles.

Atención telefónica automatizada.

Estos servicios permitirán realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y otras gestiones básicas sin necesidad de acudir presencialmente.

¿Dónde consultar el calendario bancario?

Sudeban recordó que el Calendario Bancario 2025 está disponible para toda la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales. Este documento permite conocer con antelación los días feriados en los que no habrá atención en agencias, lo que facilita la planificación de trámites y pagos.

