Pasos para afiliarte a CrediMax y comprar sin intereses en MultiMax

Suscríbete a nuestros canales

CrediMax es la forma más inteligente de comprar en MultiMax. Este servicio te permite adquirir productos en cuotas y sin intereses en las tiendas de la multimarca, presentes en 22 estados del país.

Para acceder a CrediMax, debes ser miembro de PriorityMax, el club de afiliados que ofrece beneficios VIP, como:

Acceso anticipado a tiendas durante eventos especiales e inauguraciones.

Descuentos exclusivos.

Sorteos exclusivos.

Cajas de atención rápida.

Más de 500 mil venezolanos ya disfrutan de estos beneficios, comprando con CrediMax y accediendo a ventajas únicas, como:

Sorteos mensuales con más de 100 productos de premio, con tres ganadores por sede en Venezuela.

Concursos por dos carros 0 km al año para quienes pagan antes de los 45 días.

La posibilidad de obtener una tarjeta de crédito de bancos nacionales si mantienes un buen historial de pagos.

Pasos para afiliarte a CrediMax

El proceso es rápido y sencillo. Puedes inscribirte de forma física en la caja de cualquier sede de MultiMax o de forma digital a través de la app oficial de PriorityMax, disponible en Google Play y App Store. La membresía anual tiene un costo de solo $20.

Una vez afiliado, tendrás acceso al Nivel Classic de CrediMax, que te otorga un límite de $200. Para tu primera compra, solo necesitas cancelar un 40% de inicial, y el resto lo pagarás en seis cómodas cuotas quincenales y sin intereses. Desde allí, puedes subir de nivel para aumentar tu límite y conseguir más beneficios.

Niveles de CrediMax y cómo funcionan

Tu límite de crédito en CrediMax aumenta a medida que pagas a tiempo. Al cancelar tus cuotas antes de los 45 días, puedes avanzar de nivel, desde Classic hasta Diamond. En los niveles más altos, como Diamond, puedes financiar compras de hasta $1,000 pagando solo un 10% de inicial en 12 cuotas quincenales sin intereses.

Recuerda que para volver a usar tu cupo CrediMax, debes haber cancelado la totalidad de tus cuotas anteriores.

Los niveles de CrediMax y sus beneficios son los siguientes:

Classic – $200 | 40% inicial | 6 cuotas

– $200 | 40% inicial | 6 cuotas Bronze – $300 | 40% inicial | 6 cuotas

– $300 | 40% inicial | 6 cuotas Silver – $400 | 30% inicial | 8 cuotas

– $400 | 30% inicial | 8 cuotas Gold – $500 | 20% inicial | 8 cuotas

– $500 | 20% inicial | 8 cuotas VIP – $600 | 20% inicial | 10 cuotas

– $600 | 20% inicial | 10 cuotas Platinum – $800 | 10% inicial | 10 cuotas

– $800 | 10% inicial | 10 cuotas Diamond – $1000 | 10% inicial | 12 cuotas

Paga a tiempo y participa por premios

Además de comprar sin intereses, CrediMax premia tu puntualidad. Los usuarios que reportan sus pagos a tiempo participan automáticamente en sorteos mensuales de más de 100 productos, con tres ganadores mensuales por sede anunciados durante los primeros 5 días de cada mes a través de su cuenta de Instagram @multimax.

Multimax también sortea cada año dos carros 0KM entre los usuarios de CrediMax que realizaron un pronto pago antes de los 45 días.

¿Cómo reportar tus pagos?

Tienes tres vías para reportar tus pagos CrediMax:

Desde la app PriorityMax

En el portal web: www.prioritymaxve.com

Directamente en cualquier tienda MultiMax

Solo debes ingresar a tu cuenta, seleccionar "Reportar pago CrediMax cuotas", seguir los pasos del sistema y colocar tu referencia bancaria para completar el proceso.

Con CrediMax y PriorityMax, tu experiencia de compra en MultiMax es más cómoda, flexible y llena de beneficios. Si aún no te has afiliado, este es el momento ideal para hacerlo. Te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve mantente atento a nuestras redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para tí.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube