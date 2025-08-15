¡Atención, Nueva York! Así puedes recibir este cheque de estímulo por $400

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York, en respuesta al impacto inflacionario, ha lanzado un programa de reembolso económico que otorgará cheques de hasta $400 a millones de residentes elegibles.

Sin embargo, recibir este apoyo requiere haber presentado la declaración de impuestos estatales de 2023 antes de la fecha límite del 15 de octubre de 2025. Este pago no es automático para todos: solo aquellos contribuyentes activos que cumplieron con la declaración podrán calificar.

¿Cómo se puede optar a este cheque?

El Departamento de Impuestos de Nueva York evaluará el estado civil y los ingresos del solicitante, descartando automáticamente a quienes aparezcan como dependientes en otra declaración. Angela Rollins, directora de la Oficina de Empoderamiento Financiero, recordó que este alivio económico puede significar mucho para familias que no cuentan ni siquiera con un fondo de emergencia básico.

Para quienes no presentaron la declaración a tiempo, aún hay una opción de última hora: a través del programa CASH del Empire Justice Center, que ofrece preparación de impuestos sin costo para quienes ganan menos de $67,000 con dependientes o $37,000 sin ellos. Se brinda apoyo presencial los martes y miércoles en la Biblioteca Central.

¿Quién califica y cuánto podrían recibir?

Los solteros con ingresos hasta $150,000 son elegibles. Ahora, si superan esa cifra, quedan excluidos. Aunque el monto máximo ronda los $400, la cifra exacta dependerá de los ingresos y estado civil declarados, y se podría recibir entre $150 y $400 según esos detalles. de acuerdo con el portal Solo Dinero.

Los pagos comenzarán a distribuirse por correo postal a partir de mediados de octubre de 2025, sin un calendario específico por código postal o región. Algunos residentes los recibirán antes que otros sin criterio aparente.

