Cheque de estímulo de $1.702: se revelan las fechas de pago en EE.UU para agosto, septiembre y octubre

Suscríbete a nuestros canales

Atención a todos los beneficiarios de Alaska: una nueva ronda de pagos del cheque de estímulo 2025 por $1,702 dólares está por llegar. A este impacto económico se le conoce como Dividendo del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés) y se otorga a la mayoría de las personas que viven en el estado estadounidense.

Hay que recordar que este estímulo se empezó a repartir desde finales del 2024 y se tiene estipulado que se seguirá entregando durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2025.

¿Cómo se obtienen estos pagos y cuáles son las fechas donde se entregará?

De acuerdo con el portal Solo Dinero, el presupuesto se obtiene gracias a los ingresos generados por los recursos naturales del estado de Alaska, principalmente por el petróleo. La pagina web de PFD explica que las fechas de pago serán las siguientes:

Las solicitudes de dividendos de 2024 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 13 de agosto de 2025 se distribuirán el 21 de agosto de 2025.

Las solicitudes de dividendos de 2024 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 3 de septiembre de 2025 se distribuirán el 11 de septiembre de 2025.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 18 de septiembre de 2025 se distribuirán el 2 de octubre de 2025.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” el 13 de octubre de 2025 se distribuirán el 23 de octubre de 2025.

¿Cuáles son los requisitos para recibir este beneficio?

El portal web del PFD especifica varios requisitos, entre los que se encuentran:

Haber sido residente de Alaska durante todo el año calendario 2024 En la fecha en que se solicitó el Dividendo del Fondo Permanente de 2025, haber tenido la intención de seguir siendo residente de Alaska indefinidamente. No haber reclamado la residencia en ningún otro estado o país ni haber obtenido un beneficio como resultado de una reclamación de residencia en otro estado o país en ningún momento desde el 31 de diciembre de 2023. No ser condenado como resultado de una condena por delito grave durante el año 2024. No haber sido encarcelado en cualquier momento durante el año 2024 como resultado de una condena por delito grave. No haber sido encarcelado en cualquier momento durante 2024 como resultado de una condena por delito menor en Alaska si fuiste condenado por un delito grave anterior o dos o más delitos menores anteriores desde el 1 de enero de 1997. Si se estuvo ausente de Alaska durante más de 180 días, haberlo estado durante una ausencia permitida. Si se estuvo físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas en algún momento durante 2023 o 2024.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.