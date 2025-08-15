¿Listo para el regreso a clases? Esta clínica móvil de Los Ángeles ofrece vacunas y chequeos gratis para estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a las aulas trae consigo un programa móvil que despliega servicios médicos directamente en las comunidades para brindar atención preventiva a la población infantil y adolescente escolarizada.

Esta iniciativa —conocida como "Salud sobre ruedas"— busca que las familias puedan cumplir con los requisitos de vacunación y chequeos médicos sin dificultades logísticas y de movilidad.

La información fue obtenida del portal web de Los Angeles Times, que detalla el funcionamiento de esta clínica móvil, que opera desde hace años, acercando los servicios a quienes enfrentan barreras para acceder a establecimientos tradicionales de salud.

Servicio móvil para vacunación e inspección médica

El centro móvil dispone de un equipo que brinda inmunizaciones infantiles, incluyendo DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) y MMR (sarampión, paperas y rubéola), entre otras vacunas requeridas por las autoridades sanitarias para el ciclo escolar.

Además, se realizan exámenes físicos integrales que contribuyen a preparar a los estudiantes para el retorno a clases.

El director médico asociado al proyecto señaló que esta medida es fundamental para prevenir enfermedades infecciosas que pueden afectar el bienestar de los niños y adolescentes, evitando complicaciones que deriven en hospitalizaciones o consecuencias más graves.

El equipo cubre un rango amplio de edades, desde recién nacidos hasta jóvenes de 18 años.

Acceso facilitado a través de la unidad médica móvil

Esta clínica móvil funciona en diversos puntos clave de la ciudad, como escuelas, centros comunitarios y ubicaciones de programas sociales, disminuyendo las dificultades para las familias que no cuentan con transporte o que tienen complicaciones para pedir permiso laboral para asistir a consultas médicas.

Su operativo se extiende durante todo el mes de agosto, con horarios de atención diseñados para maximizar la cobertura.

Se recomienda llevar el registro de vacunación si se cuenta con él, aunque las familias pueden recuperarlo en caso contrario mediante los canales oficiales.

Además, el programa ayuda a conectar a los usuarios con servicios médicos regulares para garantizar el seguimiento a largo plazo.

Los sitios y fechas en Los Ángeles donde estará operando la clínica de salud sobre ruedas durante agosto son:

Jueves 14: Audubon Middle School

Lunes 18: Alliance Virgil Roberts Leadership Academy & Luskin Academy HS

Martes 19: Normandie Avenue Elementary School

Miércoles 20: 6th Avenue Elementary School

Jueves 21 (9 a.m. – 4 p.m.): Northgate Gonzalez Market

Lunes 25: WIC Manchester

Martes 26: WIC Florence

Miércoles 27: Raymond Avenue Elementary

Jueves 28: Edison Middle School

Este programa gratuito está disponible de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con pausa entre mediodía y la 1 p.m., y procura asegurar que la población infantil esté preparada para afrontar el nuevo año escolar.

