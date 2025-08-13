Jornada de captación para ser agentes de ICE: ¿Cuántas solicitudes se han recibido?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha informado que ha recibido más de 100.000 solicitudes de ciudadanos estadounidenses que desean incorporarse como agentes en apenas dos semanas desde el inicio de su campaña de reclutamiento.

Esta cifra supera con creces los 80.000 postulantes registrados al 6 de agosto.

¿Cómo se dio esta iniciativa?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió un llamado enérgico a sumarse a esta iniciativa: “Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, su país necesita hombres y mujeres dedicados para expulsar a los peores criminales de nuestro territorio”.

Esta campaña responde al apoyo financiero contenido en la nueva legislación llamada One Big Beautiful Bill, que habilita la creación de 10.000 plazas adicionales para agentes en ICE, de acuerdo con el portal La Opinión.

Para incentivar las solicitudes, se ofrecen paquetes de incentivos que incluyen un bono de incorporación de hasta $50.000, opciones de pago o cancelación de préstamos estudiantiles, LEAP del 25 % para agentes especiales y pago de horas extra para oficiales de deportación, además de mejoras en los beneficios de jubilación.

¿Cuáles son las edades?

Otro cambio significativo ha sido la eliminación del límite de edad para los nuevos aspirantes. Hasta hace poco, los solicitantes debían tener entre 21 y 37 o 40 años, dependiendo del rol; ahora, cualquier persona mayor de 18 años puede aplicar.

Como reflejo de esta flexibilización, el actor Dean Cain, conocido por su papel en Superman, anunció su incorporación como agente a los 59 años. Para avanzar en el proceso, los candidatos deberán superar revisiones médicas, pruebas antidrogas y evaluaciones físicas.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.