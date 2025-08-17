Beneficios SNAP en Florida: descubra quiénes reciben su dinero de 18 al 24 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta el 24 de agosto.

Debe saber que SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite a las personas de bajos ingresos costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

Tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida. La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Sin embargo, desde octubre de 2024 se definió la siguiente tabulación promedio de ingresos en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional

Personas que recibirán su dinero SNAP hasta el 24 de agosto

Los beneficiarios deben tener claro que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP del 18 al 24 de agosto:

Lunes 18 de agosto - Dígitos del caso: 61-64

Martes 19 de agosto - Dígitos del caso: 65-67

Miércoles 20 de agosto - Dígitos del caso: 68-71

Jueves 21 de agosto - Dígitos del caso: 72-74

Viernes 22 de agosto - Dígitos del caso: 75-78

Sábado 23 de agosto - Dígitos del caso: 79-81

Domingo 24 de agosto - Dígitos del caso: 82-85

Ahora, debe tener presente que, en el caso de los dos últimos, la mayoría de las agencias gubernamentales no realizan pagos los fines de semana si feriados.

Por lo que es posible que los terminales del 79 al 81 y del 82 al 85 reciban sus pagos el propio viernes 22 o a más tardar para el lunes 25 de agosto.

