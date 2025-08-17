Consulado de México en EEUU iniciará su semana de asesoría legal: sepa quiénes podrán beneficiarse desde este 18 de agosto

El Consulado General de México en Estados Unidos (EEUU), está por ofrecer una semana entera de apoyo legal a sus connacionales, descubra de qué se trata.
Resulta que, durante la penúltima semana de agosto, del lunes 18 al viernes 22, todos los consulados de México en el país brindarán asesoría legal.
Esta asesoría incluye a aquellos que tengan problemas con su estatus migratorio, sin costo alguno.
Se trata de su Semana del Programa Legales Externas (PALE), el cual tiene como objetivo brindar una guía legal sobre cómo actuar, sobre todo ante las políticas y redadas migratorias impuestas por la actual administración del presidente Donald Trump.
Además, también se ha anunciado una jornada de Servicio de Atención Legal Externa (SALE).
Debe conocer que esta iniciativa es parte de las estrategias implementadas a solicitud de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para brindar toda la ayuda necesaria a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que viven en EEUU.
Ya que estos, inevitablemente, han visto perjudicados por los cambios de legalidad en las políticas migratorias de la nueva administración.
Más sobre la semana PALE
En esta oportunidad se llevará a cabo bajo el lema “Conoce y ejerce tus derechos. Protege lo que tienes”.
Entonces, los mexicanos tendrán cinco días disponible para resolver cualquier duda legal sobre su estatus migratorio, u otros asuntos legales, en todas las sedes del consulado.
A través de este programa, el Consulado tiene convenios con abogados, despachos y organizaciones no gubernamentales en diferentes ramas del derecho estadounidense (civil, laboral, penal, migratorio, etc.).
Esto permite a los consulados referir a los mexicanos a estos profesionales para que reciban ayuda con sus casos.
Se indica que brindarán orientación en temas como:
- Inmigración
- Procesos criminales
- Derecho laboral (para trabajadores)
- Casos civiles
- Ley familiar
- Derechos Humanos
- Casos administrativos
Además, no es necesario agendar cita para recibir la atención. Aunque esto podría variar dependiendo del consulado, verifique antes de asistir.
Representación consular de México en EEUU
Es importante saber que México tiene una de las redes consulares más extensas en los EE.UU., con una embajada en Washington, D.C., y más de 50 consulados en 25 estados.
Entre las principales sedes encontramos:
Arizona
- Consulado General en Nogales: 135 W. Cardwell St., Nogales, AZ 85621
- Consulado General en Phoenix: 1990 W Camelback Rd Suite 110, Phoenix, AZ 85015
- Consulado en Douglas: 1324 G. Avenue, Douglas, AZ 85607
- Consulado en Tucson: 553 S Stone Ave, Tucson, AZ 85701
- Consulado en Yuma: 600 W 16th St, Yuma, AZ 85364
California
- Consulado General en Los Ángeles: 2401 W 6th St, Los Ángeles, CA 90057
- Consulado General en San Bernardino: 293 N. D St, San Bernardino, CA 92401
- Consulado General en San Diego: 1549 India St, San Diego, CA 92101
- Consulado General en San Francisco: 532 Folsom St, San Francisco, CA 94105
- Consulado General en San José: 302 Enzo Dr, Suite 200, San José, CA 95138
- Consulado en Calexico: 408 Heber Ave, Calexico, CA 92231
- Consulado en Fresno: 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
- Consulado en Oxnard: 3151 W Fifth St, Ste E-100, Oxnard, CA 93030
- Consulado en Sacramento: 2003 O St, Sacramento, CA 95811
- Consulado en Santa Ana: 828 N Broadway St, Santa Ana, CA 92701
Texas
- Consulado General en Dallas: 8855 N Stemmons Fwy, Dallas, TX 75247
- Consulado General en El Paso: 910 E San Antonio Ave, El Paso, TX 79901
- Consulado General en Houston: 10555 Northwest Fwy, Houston, TX 77092
- Consulado General en Laredo: 1612 Farragut St, Laredo, TX 78040
- Consulado General en San Antonio: 127 Navarro St, San Antonio, TX 78205
- Consulado en Austin: 410 Baylor St, Austin, TX 78703
- Consulado en Brownsville: 724 E Elizabeth St, Brownsville, TX 78520
- Consulado en Del Río: 300 E Losoya St, Del Río, TX 78840
- Consulado en Eagle Pass: 140 Adams St, Eagle Pass, TX 78852
- Consulado en McAllen: 600 S Broadway St, McAllen, TX 78501
- Consulado en Presidio: 204 S O'Reilly St, Presidio, TX 79845
Otros estados con Consulados
Colorado
- Consulado General en Denver: 5350 Leetsdale Dr, Ste 100, Denver, CO 80246
Florida
- Consulado en Miami: 5975 SW 72nd St, Miami, FL 33143
- Consulado en Orlando: 2550 Technology Dr, Orlando, FL 32804
Illinois
- Consulado General en Chicago: 204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607
Georgia
- Consulado General en Atlanta: 2600 Apple Valley Rd NE, Atlanta, GA 30319
Nevada
- Consulado General en Las Vegas: 823 S 6th St, Las Vegas, NV 89101
Nueva York
- Consulado General en Nueva York: 27 E 39th St, Nueva York, NY 10016
Nuevo México
- Consulado en Albuquerque: 1610 4th St NW, Albuquerque, NM 87102
Carolina del Norte
- Consulado en Raleigh: 431 E Jones St, Raleigh, NC 27601
Si desconoce cuál es el consulado más cercano a usted, le recomendamos dirigirse al siguiente enlace: https://portales.sre.gob.mx/directorio/consulados-de-mexico-en-el-exterior o en Red Consular de México en los Estados Unidos de América | Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx y hacer su búsqueda.
