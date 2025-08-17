Consulado de México en EEUU iniciará su semana de asesoría legal: sepa quiénes podrán beneficiarse desde este 18 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Estados Unidos (EEUU), está por ofrecer una semana entera de apoyo legal a sus connacionales, descubra de qué se trata.

Resulta que, durante la penúltima semana de agosto, del lunes 18 al viernes 22, todos los consulados de México en el país brindarán asesoría legal.

Esta asesoría incluye a aquellos que tengan problemas con su estatus migratorio, sin costo alguno.

Se trata de su Semana del Programa Legales Externas (PALE), el cual tiene como objetivo brindar una guía legal sobre cómo actuar, sobre todo ante las políticas y redadas migratorias impuestas por la actual administración del presidente Donald Trump.

Además, también se ha anunciado una jornada de Servicio de Atención Legal Externa (SALE).

Debe conocer que esta iniciativa es parte de las estrategias implementadas a solicitud de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para brindar toda la ayuda necesaria a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que viven en EEUU.

Ya que estos, inevitablemente, han visto perjudicados por los cambios de legalidad en las políticas migratorias de la nueva administración.

Más sobre la semana PALE

En esta oportunidad se llevará a cabo bajo el lema “Conoce y ejerce tus derechos. Protege lo que tienes”.

Entonces, los mexicanos tendrán cinco días disponible para resolver cualquier duda legal sobre su estatus migratorio, u otros asuntos legales, en todas las sedes del consulado.

A través de este programa, el Consulado tiene convenios con abogados, despachos y organizaciones no gubernamentales en diferentes ramas del derecho estadounidense (civil, laboral, penal, migratorio, etc.).

Esto permite a los consulados referir a los mexicanos a estos profesionales para que reciban ayuda con sus casos.

Se indica que brindarán orientación en temas como:

Inmigración

Procesos criminales

Derecho laboral (para trabajadores)

Casos civiles

Ley familiar

Derechos Humanos

Casos administrativos

Además, no es necesario agendar cita para recibir la atención. Aunque esto podría variar dependiendo del consulado, verifique antes de asistir.

Representación consular de México en EEUU

Es importante saber que México tiene una de las redes consulares más extensas en los EE.UU., con una embajada en Washington, D.C., y más de 50 consulados en 25 estados.

Entre las principales sedes encontramos:

Arizona

Consulado General en Nogales : 135 W. Cardwell St., Nogales, AZ 85621

: 135 W. Cardwell St., Nogales, AZ 85621 Consulado General en Phoenix : 1990 W Camelback Rd Suite 110, Phoenix, AZ 85015

: 1990 W Camelback Rd Suite 110, Phoenix, AZ 85015 Consulado en Douglas : 1324 G. Avenue, Douglas, AZ 85607

: 1324 G. Avenue, Douglas, AZ 85607 Consulado en Tucson : 553 S Stone Ave, Tucson, AZ 85701

: 553 S Stone Ave, Tucson, AZ 85701 Consulado en Yuma: 600 W 16th St, Yuma, AZ 85364

California

Consulado General en Los Ángeles : 2401 W 6th St, Los Ángeles, CA 90057

: 2401 W 6th St, Los Ángeles, CA 90057 Consulado General en San Bernardino : 293 N. D St, San Bernardino, CA 92401

: 293 N. D St, San Bernardino, CA 92401 Consulado General en San Diego : 1549 India St, San Diego, CA 92101

: 1549 India St, San Diego, CA 92101 Consulado General en San Francisco : 532 Folsom St, San Francisco, CA 94105

: 532 Folsom St, San Francisco, CA 94105 Consulado General en San José : 302 Enzo Dr, Suite 200, San José, CA 95138

: 302 Enzo Dr, Suite 200, San José, CA 95138 Consulado en Calexico : 408 Heber Ave, Calexico, CA 92231

: 408 Heber Ave, Calexico, CA 92231 Consulado en Fresno : 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711

: 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711 Consulado en Oxnard : 3151 W Fifth St, Ste E-100, Oxnard, CA 93030

: 3151 W Fifth St, Ste E-100, Oxnard, CA 93030 Consulado en Sacramento : 2003 O St, Sacramento, CA 95811

: 2003 O St, Sacramento, CA 95811 Consulado en Santa Ana: 828 N Broadway St, Santa Ana, CA 92701

Texas

Consulado General en Dallas : 8855 N Stemmons Fwy, Dallas, TX 75247

: 8855 N Stemmons Fwy, Dallas, TX 75247 Consulado General en El Paso : 910 E San Antonio Ave, El Paso, TX 79901

: 910 E San Antonio Ave, El Paso, TX 79901 Consulado General en Houston : 10555 Northwest Fwy, Houston, TX 77092

: 10555 Northwest Fwy, Houston, TX 77092 Consulado General en Laredo : 1612 Farragut St, Laredo, TX 78040

: 1612 Farragut St, Laredo, TX 78040 Consulado General en San Antonio : 127 Navarro St, San Antonio, TX 78205

: 127 Navarro St, San Antonio, TX 78205 Consulado en Austin : 410 Baylor St, Austin, TX 78703

: 410 Baylor St, Austin, TX 78703 Consulado en Brownsville : 724 E Elizabeth St, Brownsville, TX 78520

: 724 E Elizabeth St, Brownsville, TX 78520 Consulado en Del Río : 300 E Losoya St, Del Río, TX 78840

: 300 E Losoya St, Del Río, TX 78840 Consulado en Eagle Pass : 140 Adams St, Eagle Pass, TX 78852

: 140 Adams St, Eagle Pass, TX 78852 Consulado en McAllen : 600 S Broadway St, McAllen, TX 78501

: 600 S Broadway St, McAllen, TX 78501 Consulado en Presidio: 204 S O'Reilly St, Presidio, TX 79845

Otros estados con Consulados

Colorado

Consulado General en Denver: 5350 Leetsdale Dr, Ste 100, Denver, CO 80246

Florida

Consulado en Miami : 5975 SW 72nd St, Miami, FL 33143

: 5975 SW 72nd St, Miami, FL 33143 Consulado en Orlando: 2550 Technology Dr, Orlando, FL 32804

Illinois

Consulado General en Chicago: 204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607

Georgia

Consulado General en Atlanta: 2600 Apple Valley Rd NE, Atlanta, GA 30319

Nevada

Consulado General en Las Vegas: 823 S 6th St, Las Vegas, NV 89101

Nueva York

Consulado General en Nueva York: 27 E 39th St, Nueva York, NY 10016

Nuevo México

Consulado en Albuquerque: 1610 4th St NW, Albuquerque, NM 87102

Carolina del Norte

Consulado en Raleigh: 431 E Jones St, Raleigh, NC 27601

Si desconoce cuál es el consulado más cercano a usted, le recomendamos dirigirse al siguiente enlace: https://portales.sre.gob.mx/directorio/consulados-de-mexico-en-el-exterior o en Red Consular de México en los Estados Unidos de América | Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx y hacer su búsqueda.

