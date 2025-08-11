Consulado mexicano sobre ruedas en Los Ángeles: fechas y ubicaciones para agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Los Ángeles llevará a cabo en agosto de 2025 su programa “Consulado sobre Ruedas” en distintas localidades del condado de Los Ángeles, ofreciendo a los ciudadanos mexicanos la oportunidad de realizar trámites consulares sin necesidad de acudir a la sede principal en la ciudad.

Esta información fue tomada del portal web Telemundo Los Ángeles.

Fechas y lugares del Consulado sobre Ruedas

Durante el mes de agosto, el Consulado sobre Ruedas estará disponible en varias fechas específicas, principalmente de martes a sábado en diferentes semanas del mes: del 5 al 9, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 30.

Las sedes designadas para estas actividades incluyen la Federación de Clubes Zacatecanos en 1332 Miller Ave, Los Angeles; la Oficina Jalisco ubicada en 2166 E Florence Ave, Huntington Park; y Bateman Hall en 11331 Ernestine Ave, Lynwood.

Trámites y cómo agendar citas

Los servicios que se podrán realizar durante estas jornadas incluyen la expedición de pasaportes mexicanos, la obtención de matrículas consulares y los registros para solicitar la credencial de elector.

Todas las citas son gratuitas y se deben agendar previamente a través del sistema “Mi Consulado”, que se puede contactar vía telefónica al 424-309-0009 o mediante la página web oficial de citas del gobierno mexicano.

Se recomienda evitar intermediarios, ya que el Consulado alerta sobre posibles estafas relacionadas con cobros por trámite de citas.

No se atenderán personas sin cita, y se enfatiza que este programa es una alternativa para facilitar los trámites consulares a la comunidad mexicana en la región.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube