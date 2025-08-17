Alerta, adultos mayores: una nueva regla en EE.UU. podría quitarte la licencia de conducir

Suscríbete a nuestros canales

Los adultos mayores con licencia de conducir en Estados Unidos enfrentarán un cambio significativo que afectará su movilidad diaria.

Esto se debe a una nueva normativa exige que las personas de 87 años o más renueven sus licencias de conducir anualmente, según Mundo Deportivo.

Este proceso no solo implica la actualización del documento, sino que también requiere la aprobación de exámenes médicos, pruebas técnicas y evaluaciones cognitivas.

Consecuencias

Aquellos que no cumplan con este nuevo requisito podrían enfrentar sanciones legales, lo que pone en riesgo la capacidad de millones de adultos mayores para conducir.

La medida busca mejorar la seguridad vial en un contexto donde la población envejece rápidamente y los accidentes de tránsito relacionados con la edad han aumentado, según la Administración Federal de Carreteras (FHWA).

Cambios

La normativa sustituye a la anterior, que obligaba a renovar las licencias cada cuatro años para personas mayores de 70 años, con la atención en quienes superan los 87 años.

Además, redefine los intervalos de renovación para aquellos entre 70 y 80 años, con el objetivo de identificar problemas de visión, reflejos y capacidades cognitivas.

Estas modificaciones son esenciales para garantizar la seguridad en las carreteras, pero también plantean desafíos significativos para los adultos mayores.

Esto sobre todo a quienes dependen de la conducción para acceder a trabajos, servicios médicos y mantener conexiones sociales.

Debate

Aunque la nueva norma busca reducir los riesgos en carretera, también genera un debate sobre cómo equilibrar la seguridad con la independencia de los ciudadanos mayores.

Especialistas en seguridad vial sugieren que, junto a estas medidas, se deben implementar programas de apoyo que faciliten la adaptación de los adultos mayores.

Plantean opciones de transporte público, vehículos compartidos y asistencia para realizar las pruebas requeridas.

Estados Unidos avanza hacia una mayor seguridad vial, pero también deja a millones de adultos mayores enfrentando la incertidumbre de cumplir con los nuevos requisitos para mantener su licencia activa.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube