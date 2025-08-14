Amenaza en las playas de de este estado en EE.UU: la bacteria "come carne" aterra a sus habitantes y turistas

Suscríbete a nuestros canales

Un caso de infección por una bacteria "come carne" ligada a ambientes marinos ha sido detectado y ha motivado la emisión de una alerta sanitaria en una conocida zona turística de la costa este de Estados Unidos.

¿Qué es lo qué se sabe?

El contagio fue identificado durante un monitoreo activo que señaló un posible vínculo con la exposición a aguas cálidas costeras en una región con alta afluencia de visitantes durante la temporada de verano.

En meses recientes, diversas áreas en la costa este y sur del país han reportado incrementos en infecciones similares, asociadas al aumento de la temperatura del agua.

¿Cuál es el origen de esta bacteria?

La bacteria involucrada en este caso es Vibrio vulnificus, un microorganismo que habita naturalmente en ambientes marinos, principalmente en aguas salobres y cálidas.

Se ha aislado de aguas, sedimentos marinos y varios animales acuáticos, en especial mariscos como ostras y otros moluscos. Su presencia se vincula a temperaturas elevadas del agua, que favorecen su proliferación.

La infección puede ocurrir tanto por el contacto de heridas abiertas con agua contaminada como por la ingesta de mariscos crudos o insuficientemente cocidos.

Conoce los síntomas de una posible infección

Los síntomas pueden variar desde diarrea, fiebre y escalofríos hasta lesiones cutáneas dolorosas con enrojecimiento, hinchazón y ampollas. En casos graves, puede producirse fascitis necrosante y septicemia, condiciones que requieren atención médica urgente debido a su gravedad.

¿Quiere prevenirlo?: aquí te decimos cómo

Para evitar la infección, se recomienda cubrir heridas abiertas con vendajes impermeables antes de contacto con el agua, evitar manipular mariscos crudos si se tienen heridas, y cocinar completamente los productos marinos.

Los grupos con mayor riesgo incluyen personas con enfermedades hepáticas, diabetes, sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas, personas mayores y niños.

Ante cualquier síntoma tras la exposición o consumo de mariscos, es fundamental acudir a un centro de salud.

