¡Polémica en Texas! Ayuntamiento de Josephine rechaza estos nombres en sus calles: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

El Ayuntamiento de Josephine decidió rechazar una propuesta de ordenanza que buscaba prohibir nombres de calles considerados "ofensivos" y contrarios a los valores estadounidenses.

Durante una reunión del consejo celebrada el lunes por la noche, los miembros votaron 4-1 en contra de esta iniciativa presentada por la concejal Pam Sardo, reseña el medio Texas Scorecard.

La ordenanza enmendada pretendía modificar la política actual de nombres de calles de la ciudad, estableciendo restricciones específicas para aquellos que hicieran referencia a ideologías “contrarias a los principios de la Constitución de los Estados Unidos”.

También que fueran “inconsistentes con los valores de la comunidad”. La normativa vigente ya exige que los nombres de las calles sean aprobados por el Ayuntamiento.

Propuesta y Controversia

Los opositores a la propuesta argumentaron que las nuevas reglas eran subjetivas y no necesarias. Pam Sardo defendió su iniciativa como una medida “preventiva” para proteger los valores estadounidenses.

En una reunión anterior, el consejo había votado 3-2 para que se elaborara un borrador de la ordenanza.

Aunque no se mencionó explícitamente en los debates, se cree que la propuesta estaba motivada por la planificación de una comunidad musulmana llamada EPIC City, situada justo al norte de Josephine.

Sin embargo, esta propiedad está fuera de los límites de la ciudad y no habría estado sujeta a la nueva ordenanza.

Epic City

El gobernador de Texas, Greg Abbott, había declarado en mayo que se había “detenido” cualquier construcción relacionada con EPIC City, aunque los desarrolladores afirmaron que el proyecto continuaba en marcha.

Actualmente, la propiedad sigue siendo una tierra agrícola sin desarrollar. Pam Sardo ha expresado su oposición a EPIC City y a otros proyectos musulmanes en el condado de Collin, lo que ha intensificado el debate en la comunidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube