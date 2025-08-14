La prueba STAAR en "vías de extinción": Senado de Texas vota por borrar el examen más criticado

Suscríbete a nuestros canales

La prueba STAAR podría tener los días contados en Texas, luego de que el Senado estatal aprobara un proyecto de ley que elimina este examen estandarizado en las escuelas públicas.

La medida, que ha sido reclamada por padres y educadores durante años, aún enfrenta un destino incierto en la Cámara de Representantes, donde los demócratas se han ausentado para impedir el quórum, reseña la web Texas Scorecard.

El Proyecto de Ley 8 del Senado (SB 8), impulsado por el senador republicano Paul Bettencourt, propone reemplazar la STAAR con una evaluación adaptativa dividida en tres etapas a lo largo del ciclo escolar.

Sustitución por un sistema adaptativo

El nuevo esquema aplicaría pruebas al inicio, a la mitad y al final del año, permitiendo a maestros y padres dar seguimiento continuo al progreso académico de cada alumno.

Bettencourt aseguró que este formato “agrega transparencia y claridad” al sistema de medición del éxito escolar. El plan mantiene la publicación de las calificaciones de responsabilidad de las escuelas y el sistema de calificación AF, además de obligar a divulgar los estándares de desempeño antes de aplicar los exámenes. Si avanza, el nuevo modelo entraría en vigor en el ciclo escolar 2027-2028.

Apoyo y críticas al proyecto

La STAAR ha sido cuestionada por no reflejar fielmente el aprendizaje y por condicionar excesivamente las prioridades académicas.

Mientras partidarios ven en la SB 8 un avance, opositores como Jeramy Kitchen, de Texas Policy Research, advierten que la propuesta “expande la burocracia, aumenta los exámenes y erosiona el control local”.

Kitchen también señaló que el plan transfiere poder desde la Junta de Educación Estatal, electa democráticamente, hacia la Agencia de Educación de Texas, lo que genera preocupación sobre centralización.

La iniciativa fue aprobada en el Senado con 22 votos a favor y 6 en contra, pero podría fracasar en la Cámara si los demócratas no regresan antes del cierre de la sesión especial de 30 días, en medio de un pulso político por la redistribución electoral.

