Cultura

Anuncian cierre total de vías en esta zona de Bello Campo este 7 de diciembre: conoce el horario

La alcaldía hace un llamado a los conductores a no estacionar vehículos durante el horario de la restricción del tránsito

Por Selene Rivera
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 10:32 pm
Anuncian cierre total de vías en esta zona de Bello Campo este 7 de diciembre: conoce el horario
Foto: Referencial

La alcaldía del municipio Chacao informó este sábado del cierre total de vías en una zona de Bello Campo para este domingo 7 de diciembre.

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía informó del cierre y brindó detalles de horarios durante la restricción del tránsito.

Cierre de vías en Bello Campo

De acuerdo con la información suministrada, el cierre se debe a que realizarán una Patinata Navideña para los niños del sector.

Asimismo, resalta que el cierre total de vías será en la avenida José Félix Sosa, desde la iglesia El Buen Pastor, hasta Baterías Duncan.

En este sentido, indica que los horarios en el que estará restringido el tránsito en la avenida a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.

Adicionalmente, la alcaldía hace un llamado a los conductores a no estacionar vehículos en la zona indicada durante este horario.

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
tecnologia
belleza
Estados Unidos
Sabado 06 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América