Anuncian cierre total de vías en esta zona de Bello Campo este 7 de diciembre: conoce el horario

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía del municipio Chacao informó este sábado del cierre total de vías en una zona de Bello Campo para este domingo 7 de diciembre.

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía informó del cierre y brindó detalles de horarios durante la restricción del tránsito.

Cierre de vías en Bello Campo

De acuerdo con la información suministrada, el cierre se debe a que realizarán una Patinata Navideña para los niños del sector.

Asimismo, resalta que el cierre total de vías será en la avenida José Félix Sosa, desde la iglesia El Buen Pastor, hasta Baterías Duncan.

En este sentido, indica que los horarios en el que estará restringido el tránsito en la avenida a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.

Adicionalmente, la alcaldía hace un llamado a los conductores a no estacionar vehículos en la zona indicada durante este horario.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube