Persecución en Texas: arrestan a chofer de camión con inmigrantes indocumentados

Una fuerte movilización policial sacudió a Laredo, Texas, la noche del lunes. Agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron un caso de tráfico de personas dentro de un camión de carga.

El 11 de agosto de 2025, a las 9:20 p. m., agentes de la Patrulla Fronteriza (BPA) detuvieron un camión con remolque en la carretera Loop 20, cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo. Los agentes realizaban un patrullaje de rutina cuando vieron el vehículo.

Según el informe, un camión de carga rojo con un remolque blanco viajaba hacia el norte. Los agentes le indicaron al conductor que se detuviera, y él obedeció.

Sin embargo, el conductor y varios pasajeros salieron corriendo del vehículo para intentar escapar.

Después de una búsqueda en el área, los agentes capturaron a 11 personas, incluido el conductor. La Patrulla Fronteriza los puso bajo custodia para su procesamiento. Las autoridades todavía están confirmando las nacionalidades de los detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (HSI) se hizo cargo de la investigación, reseña News 16 Now.

