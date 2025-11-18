Actualidad

Contactos claves para la atención y protección de mascotas en Caracas: conozca dónde acudir y qué ofrecen

Estas organizaciones se enfocan en la protección, rescate, adopción y ayuda a animales 

Por Jennifer James
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 01:30 pm

Caracas cuenta con diversas organizaciones y fundaciones dedicadas a la protección y control de la fauna doméstica.

También opciones de atención veterinaria gratuita o de bajo costo para las mascotas y animales en situación de calle, que pueden marcar una gran diferencia. 

Por ello, conocer estos contactos es fundamental para poder brindarles el cuidado necesario y reportar casos de animales que necesiten ayuda o protección.

Contactos clave para control y protección animal

Estas organizaciones se enfocan en la protección, rescate, adopción y ayuda a animales en riesgo en el área metropolitana de Caracas.

  •  Asociación Pro-Defensa de los Animales (APROA):

 Teléfono para adopciones: 0414-3138648.

Promueven la defensa animal, y aunque tienen consultorios pagos son un punto de contacto clave. 

  • Red de Apoyo Canino (RAC):

Correo para Atención Veterinaria (No emergencias inmediatas): [email protected].

Ofrecen ayuda para esterilizar, promover adopciones y publican casos que necesiten apoyo. Debe enviarse la información detallada del caso por correo.

Veterinarios gratuitos o de bajo costo en Caracas

Existen opciones en Caracas para recibir servicios veterinarios básicos sin costo o a precios accesibles, principalmente a través de operativos gubernamentales.

  • Misión Nevado (Centro Diagnóstico Veterinario):

Dirección de una de sus sedes: Frente a la Plaza de Todos de Nuevo Circo, Caracas.

A través de sus múltiples jornadas ofrecen consultas, esterilizaciones (castraciones), vacunas y desparasitación, a menudo de forma gratuita o a bajo costo.

Es crucial estar pendiente de sus anuncios en redes sociales o medios oficiales para conocer el horario y ubicación de las jornadas móviles, como las realizadas en la Plaza La Candelaria.

APROA también cuestan con diversos consultorios con costos, son una referencia accesible para chequeos y procedimientos básicos.

  • Consultorio Veterinario Dr. “D. Santiago” (Los Chaguaramos): Calle Aranda, Qta. Sarín. Teléfono: (0212)-6623576.
  • Consultorio Veterianario “Albert Schweitzer” (Cotiza): San Luis a Santa Elena. N° 3-B. Teléfono: (0212)-5510883.

En ellos ofrecen consultas, desparasitación, entre otros servicios de rutina para las mascotas. 

