Residentes en Hialeah: reportan fallas en importante servicio público y denuncian inacción de autoridades

Aunque no es tan frecuente, hay ocasiones en que en Estados Unidos (EEUU) los servicios más básicos pueden fallar y la situación no se resuelve tan rápido como se puede creer, este es el caso de un condominio afectado en Hialeah, Miami, Florida, conozca los detalles de la denuncia.

En esta oportunidad estamos hablando de una molesta y hasta peligrosa falla eléctrica que tiene a los residentes del condominio Tropical Court Villas II de Hialeah molestos, sobre todo por la falta de respuesta.

Resulta que Residentes del condominio Tropical Court Villas II en Hialeah se comunicaron con medios locales para hacer público el hecho de que llevan semana con graves problemas en el servicio

Esto, especialmente con el voltaje, asegurando que la administración de la propiedad no les ha dado una respuesta satisfactoria ni de la causa ni de su solución.

Lo que está pasando

Los residentes afirman que la situación ha provocado que se fundan cables, que electrodomésticos se dañen, y que no puedan hacer uso de otros debido a que la electricidad no tiene suficiente fuerza para el funcionamiento o por temor a que más equipos se fundan ya que la luz no se mantiene estable.

Esto está limitando su vida diaria, ya que se ven impedidos de hacer tareas tan simples y tan básicas como calentar comida o hacer café.

Algunos incluso tienen que hacer uso de equipos de iluminación sin conexión directa eléctrica para poder movilizarse dentro de sus hogares.

“La casa adentro parece un arbolito, si prendes la cocina, se te apaga el cuarto”, manifestó un residente afectado.

Además, un electricista consultado indicó que el problema eléctrico en el lugar podría ser más riesgoso si no se resuelve.

De hecho, advierte que puede haber peligro de un incendio tanto para el residente como para todo el complejo.

Diligencias sin respuesta

Ya son más de 18 días desde que empezó a fallar el servicio, mencionan que han pedido apoyo y soluciones a todas las entidades pertinentes posibles, han llamado, enviado cartas, pero no ha habido forma de ser atendidos.

Esto incluye a Florida Power & Light (FPL).

Sobre este punto, indican que están viviendo en una situación de “peloteo”, ya que nadie se pode de acuerdo sobre quién tiene que resolver el problema.

Por otra parte, el portal de Noticias 23, el cual fue el medio local al que se denunció la situación indica que la responsabilidad recae, en principio, en la asociación del condominio, que debe conseguir un electricista y reportarlo con la FPL.

