Lo que todo solicitante de visas en EEUU debe saber: conozca las normas de edad y salud que impactan su trámite

En Estados Unidos (EEUU) para solicitar visas la edad de los interesados en visitar el país no representaba mayor peso en la aprobación o rechazo de la misma, pero ahora estas directrices están cambiando y endureciéndose, esto es lo que debe saber.

Se ha dado a conocer que las personas mayores de 70 años están enfrentando un escrutinio especial desde EEUU, parece que actualmente se están denegando muchas visas a personas alrededor de este grupo.

Al menos a aquellos que no pueden demostrar solvencia económica para costear su atención médica sin depender de programas públicos de EE.UU.

Esto, principalmente a que dicho rango de edad está directamente asociado a la aparición y padecimiento de ciertas enfermedades crónicas, las cuales requieren de atención y medicamentos constantes para mantener la salud de dichas personas.

Esto, ha quedado en evidencia según un cable interno que se ha filtrado desde el Departamento de Estado.

Carga pública como norma

Según la información, la administración de Trump habría implementado nuevas directrices que endurecen significativamente los requisitos para obtener visas americanas.

Más específicamente, los solicitantes que presenten ciertas condiciones médicas crónicas podrán ver sus solicitudes denegadas si no demuestran tener recursos financieros suficientes para cubrir su atención médica sin convertirse en “carga pública”.

Lo cual, bajo dicha normativa, es una medida justificada y busca garantizar que los nuevos inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos sin recurrir a programas gubernamentales como Medicaid.

Entre las enfermedades que destaca el Departamento de Estado se encuentran obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, condiciones metabólicas, asma, hipertensión o complicaciones neurológicas.

Todos, padecimientos incluidos en la lista que pueden derivar en la denegación de visa americana.

Más detalles sobre el filtro de edad aplicado + Justificación

De hecho, la embajada de EEUU en varios países como lo es el caso de Perú, exige que menores de 14 años y adultos mayores de 79 se presenten obligatoriamente a entrevista consular, sin excepciones, para ser sometidos a un mayor escrutinio.

Se señala que todos los solicitantes de visa de inmigrante deben someterse a un examen médico obligatorio como parte del proceso.

Esta evaluación se convirtió en el filtro determinante, ya que los resultados permitirán a los oficiales consulares identificar cualquier condición preexistente que pueda representar una carga financiera futura.

Las autoridades argumentan que estas medidas protegen a los contribuyentes estadounidenses.

La prioridad es que los nuevos inmigrantes sean autosuficientes y no representen una carga para el sistema de salud.

