El Vaticano abre sus puertas a íconos de Hollywood: León XIV revela un profundo mensaje para los cineastas

Este sábado 15 de noviembre, el Palacio Apostólico Vaticano fue el escenario de un encuentro singular en el marco de las audiencias jubilares.

El papa León XIV recibió a destacadas figuras del séptimo arte, entre actores y directores, quienes fueron escuchados por el pontífice.

De acuerdo con Vatican News, León XIV definió al cine como "un arte joven, soñador y un poco inquieto". A solo días de que se cumplan 130 años de la primera proyección de los hermanos Lumière.

Un arte sensible frente a las pantallas digitales

Entre las estrellas de Hollywood asistieron Cate Blanchett, Chris Pine, Adam Scott y Spike Lee.

León XIV, lamentó el constante flujo de información en las pantallas digitales de hoy. Para él, el cine es una "encrucijada de deseos, recuerdos y preguntas". En este arte, "la mirada se educa, la imaginación se expande e incluso el dolor puede encontrar un sentido", enfatizó.

El pontífice también hizo una fuerte defensa de los cines y teatros frente a la "erosión" que sufren actualmente. Reivindicó estas estructuras como el "corazón palpitante de nuestros territorios", cruciales para la humanización de las ciudades.

Además, realizó un llamado a la comunidad para "habitarlos, construir relaciones en ellos, día tras día", asegurando que una ciudad está viva gracias a sus espacios culturales.

Cineastas llamados a ser testigos de esperanza

León XIV animó a los artistas a ser “testigos de esperanza, belleza y verdad” con su trabajo. Les recordó el poder del buen cine para "Recuperar la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana".

El papa iinstó a los creadores a no temer confrontar las heridas del mundo como "La violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas", asegurando que "El gran cine no explota el dolor: lo acompaña, lo indaga".

¿Qué otros representantes del cine asistieron?

Además de las celebridades mencionadas, al evento también asistieron cineastas de renombre mundial como el español Albert Serra, los italianos Marco Bellocchio y Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noé, Gus van Sant y la argentina Laura Citarella.

Finalmente, el papa León XIV deseó que el cine siga siendo "un lugar de encuentro, un hogar para quienes buscan sentido, un lenguaje de paz".

