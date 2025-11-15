UNESCO define las competencias del futuro: ¿Qué deben aprender los estudiantes de cara al 2030?

Suscríbete a nuestros canales

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) definió las competencias esenciales para el futuro.

Tras un encuentro con los ministros de Educación, lograron establecer las competencias que ayudarán a los jóvenes de hoy a construir un futuro sostenible en 2030.

Competencias del futuro

De acuerdo con la subdirectora general de Educación de la Unesco, Stefania Giannini, "la educación debe anticiparse a los cambios y preparar a los alumnos no solo para el ámbito laboral, sino también para un futuro caracterizado por la transición".

En este sentido, resaltó que "más de 730 millones de adultos en todo el mundo siguen sin saber leer ni escribir", por lo que considea que necesario "actuar con urgencia" para construir un futuro sotenible.

Por su parte, Kari Nessa, ministra de Educación de Noruega, resaltó que actualmente el problema radica en que "cuando se introdujeron las nuevas tecnologías en las aulas, no empezamos por plantearnos suficientes preguntas clave".

Agrega que "la competencia digital es esencial, especialmente en la era de la inteligencia artificial, pero la capacidad de pensamiento crítico y de criterio digital es fundamental".

Mientras que su homóloga de Costa de Marfil - África, Mariatou Koné, destacó "la importancia de los sistemas educativos a la hora de fomentar no solo las capacidades técnicas, sino también las competencias sociales y emocionales".

¿Cuáles serán las competencias del futuro establecidas por la Unesco?

En este sentido, la Unesco estableció diversas competencias para mantener la educación al día los sistemas educativos del mundo y a su vez construir un futuro sostenible.

Las competencias esenciales varían entre las siguientes:

Competencias verdes y digitales

Resolución de problemas

Pensamiento crítico

Competencias socioemocionales

Adicionamente, todavía trabajan en definir las competencias que dependen de cambios tecnológicos, sociales y ambientales.

