Transporte futurista: Zohran Mamdani recibe este plan para rediseñar las calles en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

A semanas de asumir como alcalde, Zohran Mamdani recibe propuestas para rediseñar más de 6,300 millas de calles en Nueva York con más ciclovías, espacios peatonales y autobuses rápidos. El grupo Transportation Alternatives presenta un plan detallado que busca reducir la dependencia del automóvil, mejorar la seguridad vial y generar ahorros significativos para las familias neoyorquinas.

Un mandato para cambiar las calles

Transportation Alternatives afirma que la nueva administración tiene “un mandato generacional” para transformar las calles de Nueva York en espacios seguros y accesibles para todos. Su plan incluye más de 80 medidas que priorizan alternativas de transporte como el uso de bicicletas, caminatas y transporte público, mucho más grandes que el automóvil privado, cuyo gasto anual ronda los $9,000 dólares.

Ben Furnas, director ejecutivo de Alternativas de Transporte, asegura:

"Durante años hemos visto carriles bici inconclusos, aceras insuficientes, intersecciones peligrosas y tráfico a gran velocidad. Todo esto puede cambiar con una administración que ponga a las personas primero", expresó Fumas.

El plan detalla propuestas como una red ciclista completa con acceso en menos de un minuto en bicicleta, carriles exclusivos para autobuses rápidos (BRT), triplicación de espacios peatonales y una reducción de velocidad a 20 mph en calles seleccionadas.

Testimonios en pro de calles más humanas

El respaldo comunitario es amplio. Patricia Morant, de Familias por Calles Seguras﻿, comparte su testimonio conmovido tras la pérdida de su hijo por un atropello:

"Nadie debería tener miedo de cruzar la calle. Necesitamos estas medidas de seguridad plenamente implementadas".﻿

Danny Pearlstein, de Riders Alliance, subrayado:

"Una mejor red de autobuses y ciclovías ahorrará tiempo y dinero a las familias trabajadoras."

Aunque no se ha confirmado públicamente que el plan haya llegado formalmente a Mamdani, lo que sí está claro es que mantiene en su agenda mejorar la movilidad urbana con propuestas que incluyen autobuses rápidos, más ciclovías y calles peatonales.﻿

﻿Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.