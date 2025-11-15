Cierre masivo de supermercados Kroger en EEUU: 60 tiendas bajan la persiana. ¿Qué oculta la compañía?

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados Kroger Co. implementa un drástico plan de reestructuración que incluye el cierre de más de 60 sedes en todo Estados Unidos, una decisión que se ejecutará durante los próximos 18 meses.

Este ajuste estratégico llega en un momento complejo para la compañía, que opera bajo un CEO interino y aún se reacomoda tras el colapso de su intento de fusión de 24.6 mil millones de dólares con Albertsons, bloqueado por reguladores federales a finales de 2024.

Según El Cronista, la medida responde a la necesidad de optimizar la rentabilidad frente a la intensa competencia de rivales como Walmart y Amazon, y a los cambiantes hábitos de consumo en la era digital.

Justificación

La compañía justifica los cierres como una estrategia para eliminar ubicaciones con bajo rendimiento y reinvertir en mercados de mayor potencial.

Es importante destacar que este plan no es solo una contracción: mientras cierra 60 locales, Kroger planea abrir 30 nuevas tiendas en geografías de alto crecimiento.

A la fecha, se ha confirmado el cierre o el anuncio de clausura de 39 locales, afectando a varias marcas del conglomerado, incluidas Harris Teeter y Mariano's, de las cuales 18 ya han cesado operaciones permanentemente.

Aunque no existe una lista oficial completa de las 60 ubicaciones, los cierres se están documentando a medida que se anuncian regionalmente.

