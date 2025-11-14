El gobierno confirma el pago retroactivo a empleados federales: conoce la fecha límite para recibir el alivio financiero

Suscríbete a nuestros canales

El fin del cierre de gobierno trae la respuesta clave para más de un millón de trabajadores. La Casa Blanca estableció un calendario que detalla cuándo los empleados federales recibirán su pago retroactivo. Los depósitos se liberarán en distintos días según la agencia encargada del proceso.

De acuerdo con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), más de 1.4 millones de empleados se vieron afectados. Muchos continuaron trabajando o fueron enviados a casa sin sueldo, pero por ley, ambos grupos tienen derecho a recuperar cada centavo.

¿Cuándo empiezan los depósitos retroactivos?

El gobierno fijó como meta ponerse al corriente con todos los pagos atrasados antes del miércoles 19 de noviembre. Funcionarios de la OMB indicaron que la Casa Blanca pidió a las agencias acelerar el proceso para no demorar más de lo necesario el pago.

Algunos trabajadores recibirán su dinero el sábado 15 de noviembre. Este grupo incluye al personal de la Administración de Servicios Generales (GSA) y la Oficina de Gestión de Personal (OPM). Los pagos iniciales serán únicamente por salario base.

¿Qué agencias recibirán el pago retroactivo el lunes 17?

Los primeros en recibir su dinero serán los empleados civiles del Departamento de Defensa, incluidos quienes trabajan para el Ejército. También están en este primer grupo los trabajadores de Asuntos de Veteranos, Energía y Salud y Servicios Humanos.

Un día después, el lunes 17 de noviembre, más de 150.000 empleados de agencias como la EPA, NASA, Seguridad Social y los Departamentos de Educación y Estado verán reflejados sus depósitos. Estos pagos solo cubrirán el salario base, los conceptos adicionales quedan para el siguiente ciclo.

¿Qué ocurre con los pagos de horas extra y bonos?

Para los empleados de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y los Departamentos de Agricultura, Comercio y Seguridad Nacional, el pago retroactivo se hará efectivo el miércoles 19 de noviembre. Este grupo sí recibirá el monto completo, incluyendo los días trabajados del 1 al 13 de noviembre.

La Casa Blanca informó que la mayoría de los primeros depósitos solo reflejarán el salario base del periodo del 1 de octubre al 1 de noviembre. Aunque esto retrasa ciertos conceptos, las agencias aseguran que el procesamiento ya está en marcha para evitar más demoras.

