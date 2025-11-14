¿Son ilegales los Diez Mandamientos de Moisés? Escándalo en Texas por medida contra una escuela

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ha presentado una demanda formal contra el Distrito Escolar Independiente de Galveston (Galveston ISD), abriendo un nuevo capítulo en la polémica estatal sobre la religión en las escuelas públicas.

Paxton tomó esta medida legal tras la decisión de la junta directiva del distrito de no cumplir con la nueva ley estatal que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas.

La batalla por la ley en Texas: Galveston ISD desafía el Senado Bill 10

Este litigio nace de la aprobación del Senado Bill 10 (SB 10), una ley que el gobernador Greg Abbott firmó el pasado junio.

Esta legislación exige que las escuelas públicas de Texas exhiban copias enmarcadas o pósteres de los Diez Mandamientos, de al menos 16 por 20 pulgadas, en un "lugar visible" dentro de cada aula.

El Galveston ISD se convirtió en el centro de atención cuando su junta directiva decidió no implementar la nueva ley tras la entrada en vigor del SB 10 el 1 de septiembre.

La demanda sostiene que el distrito violó la legislación estatal al tomar esta decisión.

La postura del Fiscal General: defiende la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas de Texas

El Fiscal General Paxton defendió con firmeza la ley, emitiendo una declaración en la que afirmó que el rechazo del Galveston ISD es una afrenta directa.

"Al negarse a seguir la ley, Galveston ISD decidió ignorar descaradamente a la Legislatura y pasar por alto el patrimonio legal y moral de nuestra nación", declaró Paxton en un comunicado de prensa, declaró la Oficina del Fiscal General de Texas.

Paxton sostiene que Estados Unidos es una "nación cristiana" y que la exhibición de los Diez Mandamientos es esencial para honrar "los valores y verdades atemporales que históricamente han guiado el éxito de nuestro país", reseña Texas Tribune.

Además, el Fiscal General cuestionó la base legal de la negativa, afirmando que no hay una justificación legal válida para impedir que las escuelas de Texas honren este marco fundamental de sus leyes, incluso bajo el concepto de "separación de iglesia y estado", que según él, no está presente en la Constitución.

