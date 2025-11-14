Chicago: organizaciones lanzan tácticas contra el ICE y resguardan a vendedores ambulantes

Suscríbete a nuestros canales

Frente a la intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como la reciente "Operación Midway Blitz" que resultó en el arresto de miles de personas, los vendedores ambulantes de Chicago están ideando estrategias creativas para sobrevivir, impulsados por un fuerte apoyo de la comunidad.

El temor a las detenciones y la incertidumbre han dejado al comercio informal en un estado de parálisis. Muchos vendedores de tamales, elotes y dulces se han visto obligados a tomar decisiones difíciles: arriesgar su libertad al trabajar o quedarse en casa y perder su única fuente de ingresos, reseña Univision.

Don Salvador, un vendedor con tres décadas de experiencia en las calles, compartió que dejó de salir por miedo a ser detenido durante las redadas.

La estrategia del ciclista: 'Operación Compra' en Chicago

La respuesta surgió desde las comunidades: organizaciones locales y vecinos se unieron para crear la "Operación Compra Total". Grupos como Cycling x Solidarity organizaron paseos en bicicleta al amanecer por los barrios latinos, haciendo paradas en los puestos para comprar cada producto y vaciando los carritos de los vendedores, destaca The Associated Press.

Rick Rosales, un organizador comunitario en Little Village, se encarga de coordinar estas "compras" semanales, asegurando que los vendedores, sorprendidos por tanta generosidad, puedan seguir adelante.

La Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago (SVAC) también lanzó una campaña en GoFundMe, logrando recaudar cientos de miles de dólares para ofrecer ayudas directas de $500 a los comerciantes afectados, indica La Nación.

Esta iniciativa les brinda un alivio económico inmediato para cubrir gastos esenciales y reducir el riesgo de tener que enfrentarse a los operativos.

Alerta vecinal y redes de apoyo legal para vendedores ambulantes en Chicago

Además de brindar apoyo financiero, de acuerdo con lo informado por La Nación, la comunidad ha activado mecanismos de alerta vecinal.

Los barrios han colocado carteles en contra del ICE y están distribuyendo panfletos que enseñan a los ciudadanos los silbidos de alarma para advertir sobre la presencia de agentes.

La ciudad de Chicago también ha puesto a disposición líneas de apoyo legal para reportar arrestos de ICE y acceder a servicios legales gratuitos, como la Red de Apoyo Familiar (ICIRR) y First Defense Legal Aid.

Estas redes se convierten en un escudo vital que permite a los vendedores y residentes conocer y defender sus derechos.

Esta resiliencia colectiva no solo proporciona un salvavidas económico, sino que también envía un poderoso mensaje de solidaridad y dignidad a quienes más se arriesgan por seguir adelante.

