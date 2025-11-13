Vehículos autónomos llegan a las autopistas de EEUU: conozca los detalles de este hito de la movilidad

Suscríbete a nuestros canales

La conducción y transporte automático ya es un hecho en Estados Unidos (EEUU), le damos los detalles sobre este avance que podría a empezar a normalizarse en los próximos años

Estamos hablando del servicio de robotaxis de Waymo, Waymo One.

Y es que Waymo se ha convertido en la primera de las grandes firmas de movilidad con vehículos autónomos en transportar pasajeros de manera comercial y totalmente autónoma, es decir, sin conductor humano de seguridad, en las autopistas del país.

Se debe tener en cuenta que, hasta ahora, el servicio de Waymo estaba limitado estrictamente al entorno urbano, calles de la ciudad, forzando a los pasajeros a tomar rutas más largas y lentas para evitar las vías rápidas.

¿Dónde Waymo One empezó a operar en autopistas?

La nueva capacidad de circular por autopistas permite que los viajes sean hasta un 50% más rápidos, ya que elimina la necesidad de desvíos por calles urbanas ineficientes.

Se ha anunciado que este incluye tramos de autopista comenzó en las siguientes regiones:

Phoenix, Arizona (AZ)

Los Ángeles, California (CA)

Área de la Bahía de San Francisco, California: esto incluye un corredor importante entre San Francisco y San José (aproximadamente 100 kilómetros) y llega a puntos clave de Silicon Valley como Palo Alto y Mountain View.

“La expansión de nuestro servicio en el área de la bahía (de San Francisco) y la introducción en las autopistas se basa en el rendimiento en el mundo real y en millones de kilómetros recorridos en autopistas», explicó la empresa”, indicó Waymo.

Servicio al aeropuerto: en el Área de la Bahía, los pasajeros ahora pueden solicitar viajes hacia o desde el Aeropuerto Internacional de San José Mineta (SJC).

Waymo indicó que el lanzamiento en autopistas será gradual.

Inicialmente, solo los usuarios de "acceso anticipado", que se han registrado para probar nuevas funciones, tendrán acceso a los viajes en autopista.

Esto dará paso a una expansión progresiva basada en los datos de rendimiento y la retroalimentación de los pasajeros.

Próximos pasos

Se ha dado a conocer que la empresa planea expandir el servicio de robotaxis, que incluye viajes por autopista a otras ciudades donde ya opera servicios urbanos, como:

Austin, Texas

Atlanta, Georgia

¿Por qué este paso se ha convertido en un hito?: ¿Es confiable?

La conducción totalmente autónoma en autopistas es considerada muy difícil de dominar debido a las altas velocidades y las decisiones que deben tomarse en fracciones de segundo, donde cualquier error puede tener consecuencias graves.

Explican que la tecnología autónoma llamada Waymo Driver, utiliza una combinación avanzada de:

Sensores que crean una imagen 3D panorámica de 360° del entorno.

29 cámaras en sus vehículos Jaguar I-PACE para una visión de 360° en alta resolución.

Para detectar objetos a larga distancia y medir su velocidad

