Descubre qué es el botulismo y por qué hospitalizaron a 15 bebés en EEUU: esta fórmula láctea es la causa de la emergencia

La alerta de salud pública en Estados Unidos (EEUU) sobre el retiro de una conocida fórmula láctea ha pasado de una pequeña escala a una mucha más amplia ante el aumento de casos de bebes afectado por cierta bacterias, le explicamos de qué se trata.

Lo primero que debe saber es que el pasado sábado 8 de noviembre se reportan 13 bebés hospitalizados en 10 estados con botulismo infantil, situación que fue vinculada con la fórmula ByHeart Whole Nutrition.

Por lo que se inició un retiro voluntario inicial por parte de la compañía ByHeart, cuando se indicó que podrían estar involucrados solo dos lotes específicos de su fórmula.

Ahora, esta semana el número de casos ha aumentado a 15 en 12 estados de EEUU.

Por lo que ahora se ha anunciado un retiro ampliado:

ByHeart retira TODOS los lotes de su fórmula infantil a nivel nacional (latas y sobres individuales), como medida de extrema precaución.

Entienda qué es el botulismo, síntomas y cuáles son sus riesgos

Tenga en cuenta que el botulismo es una enfermedad rara pero potencialmente mortal causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum.

Es considerada una de las toxinas más potentes conocidas.

El botulismo se divide en varios tipos, el infantil -o del lactante- es el tipo más común en EEUU y el que afecta a los bebés en este brote.

En este caso, el botulismo afecta el sistema nervioso y puede causar:

Estreñimiento (a menudo el primer signo).

Cuerpo "flácido" (debilidad muscular, pérdida de control de la cabeza).

Dificultad para succionar y alimentarse (alimentación deficiente).

Llanto débil o sin fuerza.

Dificultad respiratoria (lo que puede ser fatal).

Puntos clave sobre la alerta sanitaria + Recomendaciones

El brote se ha relacionado con el consumo de una marca específica de fórmula láctea en polvo, como lo mencionamos anteriormente: ByHeart Whole Nutrition (fórmula infantil en polvo).

La FDA ha confirmado la presencia de la bacteria Clostridium botulinum.

Actualmente la empresa, en colaboración con la FDA y los CDC, ha anunciado la retirada masiva de todos los lotes de sus productos en todo el país.

Aunque ByHeart y la FDA señalan que la contaminación en una lata abierta podría ser ambiental, la presencia del germen y la desproporcionada cantidad de casos en bebés que consumieron su fórmula llevaron a la decisión de retirar todos los productos.

La edad de los bebés enfermos oscila entre los dieciséis días y los cinco meses. No se han reportado fallecimientos hasta la fecha.

Es importante saber que las autoridades de salud de EEUU han instado a los padres a tomar medidas inmediatas:

Dejar de usar y desechar de inmediato cualquier presentación de la fórmula en polvo ByHeart Whole Nutrition.

Lavar con agua caliente y jabón todos los artículos y superficies que hayan estado en contacto con la fórmula retirada (biberones, encimeras, etc.).

Si su bebé consumió esta fórmula y presenta síntomas de botulismo (estreñimiento, debilidad, succión débil, llanto débil, dificultad para respirar), busque atención médica de inmediato, ya que el tratamiento temprano es crucial para la recuperación.

