Fe y Nación: obispos de EEUU aprueban la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos aprobó la consagración de la nación al Sagrado Corazón de Jesús, un acto que se llevará a cabo en junio de 2026 durante la solemnidad del Sagrado Corazón. Esta iniciativa se integra en la conmemoración del 250º aniversario del país.

Renovación espiritual y enseñanza católica

Los obispos tienen la intención de acompañar esta consagración con recursos de oración, incluida una novena, además de materiales catequéticos dirigidos a diócesis, parroquias y fieles, para fomentar una participación amplia. Se espera que estos materiales estén disponibles en varios idiomas para llegar al mayor número posible de personas que residen en el pais.

El obispo Kevin Rhoades, de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, explicó que este acto busca:

"Recordar a todos nuestra tarea de servir a la nación perfeccionando el orden temporal en el espíritu del Evangelio, tal como lo enseñó el Concilio Vaticano II, que en su cuarta y última encíclica, Dilexit Nos, el Papa Francisco llevó la devoción al Sagrado Corazón al centro de la vida católica como símbolo supremo del amor humano y divino, llamándolo fuente de paz y unidad", expresó Rhoades.

Preparación y participación de fieles

El arzobispo Paul Etienne, de Seattle, destacó la importancia del acompañamiento catequético para que los fieles comprendan mejor esta devoción, ya que:

"Invita, en última instancia, a las personas a una relación más profunda con la misma persona de Jesús", expresó Etienne.

Este acto de consagración se presenta como una oportunidad de renovación y de profundización en la devoción al Sagrado Corazón, consolidando la relación espiritual entre los fieles y Jesús, y reafirmando el reconocimiento del reino de Cristo en la vida temporal del país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube