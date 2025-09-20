El Vaticano tiembla: El papa León XIV revela su postura y el futuro de la Iglesia

Suscríbete a nuestros canales

El papa León XIV, reveló su postura sobre temas clave que definen el futuro de la Iglesia Católica.

En una entrevista para su nuevo libro, el pontífice aseguró que mantendrá la doctrina tradicional en sexualidad, matrimonio y servicios eclesiales para la comunidad LGBTQ+, lo que descarta reformas profundas en estos temas.

León XIV, de 70 años y elegido el 8 de mayo de 2025, reafirmó su posición, asegurando que “Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”.

La Iglesia: ¿Una puerta a la inclusión?

El papa reconoció que la comunidad LGBTQ+ es un tema polémico, pero aseguró que “todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica”.

León XIV también defendió la familia tradicional basada en “padre, madre e hijos” como respuesta a las transformaciones sociales, lo que reafirma la visión de la Iglesia sobre este tema.

El papel de la mujer en la Iglesia: un debate sin final

Acerca del posible papel de las mujeres en la Iglesia, el sumo pontífice afirmó que el rol de la mujer “tiene que seguir desarrollándose”, aunque precisó que, “por el momento”, no tiene la intención de cambiar la enseñanza sobre la posible ordenación de mujeres diaconisas.

León XIV dijo que espera seguir los pasos de Francisco y designar a mujeres en roles de liderazgo en distintos niveles, pero reiteró que el tema de la ordenación de mujeres “se ha estudiado durante muchos años”.

Aunque está “dispuesto a seguir escuchando a la gente”, la postura del papa se mantiene firme en la tradición, y señala que hay “muchas cosas que deben ser examinadas y desarrolladas” antes de tomar una decisión final sobre el tema.

