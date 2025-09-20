Operativo en Florida: policía detuvo a más de 200 depredadores de menores

Suscríbete a nuestros canales

Una operación encubierta de siete días en el condado Polk, Florida, culminó con un impresionante saldo de 246 arrestos por delitos relacionados con la prostitución, la trata de personas y la explotación sexual infantil.

La Oficina del Alguacil del Condado Polk (PCSO) dirigió esta investigación, la cual se extendió del 8 al 14 de septiembre de 2025 según informó Tampa Hoy.

El operativo tuvo un doble enfoque: por un lado, se concentró en desmantelar las redes de prostitución, y por otro, en identificar y detener a depredadores sexuales de menores.

Esta iniciativa pone de relieve la continua batalla de las autoridades para combatir estos crímenes.

Detenidos

Del total de arrestados, 230 personas fueron detenidas en la fase de la investigación centrada en la prostitución y la trata.

De ellas, 111 eran individuos que viajaron para ofrecer servicios de prostitución. Un aspecto importante de la operación fue la detección de posibles víctimas de explotación.

Los equipos de apoyo evaluaron a todas las personas que ofrecían servicios, identificando a 10 posibles víctimas que de inmediato recibieron ayuda de organizaciones especializadas.

La otra parte de este frente incluyó a 99 personas que solicitaban prostitución y a 20 individuos con cargos adicionales por lucrar con la prostitución.

Depredadores

El segundo frente del operativo se enfocó en depredadores sexuales de menores, resultando en 16 sospechosos acusados.

De ellos, 15 fueron arrestados y se emitió una orden de captura para el restante. Estos individuos viajaron con la intención de abusar sexualmente de menores o los solicitaron a través de plataformas en línea.

Tres de estos acusados enfrentan cargos adicionales por trata de personas, ya que ofrecieron dinero a un adulto para tener sexo con un menor bajo su tutela. En total, los detectives presentaron 89 cargos por delitos graves y 282 por delitos menores, con un total de 371 acusaciones.

La operación, que llevó al arresto de personas de 11 estados y Puerto Rico, así como a 46 individuos sin estatus legal en EEUU, resalta la complejidad y el alcance de estos crímenes.

Antecedentes

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 18 y los 67 años, sumaban 706 antecedentes criminales. El alguacil Grady Judd enfatizó que el objetivo de estas operaciones es doble: rescatar a las víctimas y castigar a quienes alimentan la explotación.

La colaboración de múltiples agencias, tanto federales como locales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional e ICE, fue importante para el éxito de la investigación, demostrando que la lucha contra estos delitos exige un esfuerzo conjunto.

