Nuevo retiro CPSC en EEUU: una popular vitamina representa riesgos para niños, esto puede hacer si la tiene en casa

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de Estados Unidos (EEUU) ha anunciado un nuevo retiro, esta vez para un producto del sector farmaceútico, sepa por qué han tomado medidas sobre el producto.

Lo primero que debe tener en cuenta es que la CPSC es una agencia del gobierno de EEUU encargada de proteger al público de riesgos irrazonables de lesiones o muerte asociados con productos de consumo.

En esta ocasión el producto a retirar son los frascos de multivitaminas de hierro, llamadas Bariatric Fusion, distribuidas por Blueroot Health y fabricadas por VitaQuest International, con alrededor de 4.700 unidades a retirar.

Esto, debido a que infringen la norma obligatoria para empaques a prueba de niños y representan un riesgo de lesión grave o muerte por envenenamiento de niños.

Debe saber que los retiros del mercado se realizan para proteger a los consumidores de productos que representan un peligro para la seguridad.

Estos productos son retirados del mercado y por lo general se ofrecen reparaciones o reembolsos para evitar que causen daño.

Los retiros pueden ser iniciados por la empresa fabricante o por la CPSC después de que se reciban informes de incidentes o lesiones.

Detalles sobre el retiro Blueroot Health

Resulta que, las multivitaminas retiradas del mercado contienen hierro, que debe estar envasado a prueba de niños según lo exige la Ley sobre empaques para la prevención de envenenamientos (Poison Prevention Packaging Act).

Es decir, el empaque infringe la norma federal para envases a prueba de niños porque las tapas de los frascos no son a prueba de niños, lo que presenta un riesgo de envenenamiento mortal si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado abarca dos tipos de frascos de suplementos dietéticos de Bariatric Fusion:

Las cápsulas de multivitaminas con alto contenido de vitaminas ADEK (frascos de 90 y 270)

Las cápsulas de multivitaminas bariátricas para consumir una por día (frasco de 90).

Los frascos retirados del mercado son blancos y anaranjados.

Este retiro del mercado solo abarca los frascos que tienen una tapa lisa en las que no figuran las letras en relieve “PUSH DOWN & TURN” (Oprima hacia abajo y gire).

El logotipo de Bariatric Fusion está impreso en la parte anterior de los frascos. El número de lote 0066J4, 0065J4, 0453B5 o 0370B5 está impreso en la parte inferior de los frascos.

Solución + Contacto para los consumidores

La solución propuesta es el reemplazo.

Los consumidores deben guardar inmediatamente los frascos retirados del mercado fuera de la vista y del alcance de los niños y ponerse en contacto con Blueroot Health para obtener información sobre cómo obtener una tapa a prueba de niños de remplazo gratuito.

Puede contactar a Blueroot Health, puede hacerlo gratuitamente a través del 866-259-0602, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., hora del este de los EEUU.

También puede hacerlo por correo electrónico a [email protected], o en línea en bariatricfusion.com/product-safety (en inglés) o www.bariatricfusion.com (en inglés) y haga clic en “Recall” (Retiro del mercado) al pie de la página para más información.

