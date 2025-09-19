Hasta 400% más para cruzar la frontera: sepa cuáles son los aumentos del CBP y desde cuándo entran en vigor

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pronto estará implementando varias tarifas nuevas y aumentos de costos para distintos trámites migratorios.

Resulta que los aumentos responden a una actualización normativa establecida por la ley H.R. 1, aprobada en el mes de julio, que faculta al Departamento de Seguridad Nacional y a CBP a imponer nuevas tarifas para financiar operaciones migratorias, controles fronterizos y procesamiento de autorizaciones electrónicas.

También reflejan un ajuste general por inflación y una tendencia hacia mayor recaudación para cubrir costos operativos crecientes.

Entonces, estas son tarifas que afectan a extranjeros que cruzan fronteras terrestres, quienes solicitan autorizaciones de viaje electrónicas, o quienes utilizan el sistema de actualización de visa EVUS.

No aplican para ciudadanos estadounidenses, pero sí para turistas, visitantes temporales, viajeros que ingresan bajo exención de visa y para quienes necesitan el I‑94 al entrar por tierra.

Estas son las tarifas finales y la fecha en la que arranca el nuevo cobro

Este aumento representa un alza verdaderamente significativa, en uno de los casos de hasta del 400%, lo que implica un gasto fuera del presupuesto para aquellos viajeros frecuentes y quienes realizan cruces fronterizos por tierra.

Entonces, los cambios que entran en vigor a partir del martes 30 de septiembre son:

ESTA (Electronic System for Travel Authorization): la tarifa sube a $40 para quienes viajan bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) en estancias de turismo o negocios.

Actualmente tiene un costo de US$21.

EVUS (Electronic Visa Update System): A partir de la fecha mencionada habrá que pagar $30 si eres titular de visa B‑1/B‑2 china que precisa actualizar datos antes de viajar.

Este no tiene ningún costo en la actualidad.

Formulario I‑94 para cruces terrestres: quienes crucen por puestos fronterizos terrestres necesitarán el Formulario de Registro de Entrada/Salida (Arrival/Departure Record). Se incrementa a US$30 (incluyendo la tarifa nueva impuesta por H.R. 1 de US$24).

Hasta la fecha, mantiene un costo de solo $6.

