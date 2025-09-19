Alerta de arrestos de ICE en Chicago: activistas revelan los horarios y zonas de patrullaje

Suscríbete a nuestros canales

Activistas y organizaciones proinmigrantes en Chicago han alertado sobre detenciones de inmigrantes en el noroeste de la ciudad, estos últimos días.

Organizaciones a favor de los inmigrantes realizaron una conferencia de prensa en el noroeste de Chicago para hablar de las detenciones.

La senadora estatal Graciela Guzmán dijo que los agentes de ICE siguen patrullando el área y que los han visto por varios días. Guzmán añadió que los agentes están "secuestrando a nuestra gente" muy temprano en la mañana mientras se dirigen a sus trabajos o escuelas.

¿Qué se sabe de los detenidos por ICE?

Según los activistas, el Equipo de Respuesta Rápida del Noroeste confirmó que hubo al menos cinco detenciones. Una de ellas fue la de un jornalero de origen ecuatoriano que esperaba por trabajo a la salida de un Home Depot.

Otra detención fue la de un padre de tres niños muy cerca de una escuela. Los activistas aseguran que las detenciones han causado un aumento en la preocupación de los padres de familia.

¿Qué dicen los activistas de los horarios de los arrestos?

Las organizaciones proinmigrantes en Chicago, indicó que las detenciones se están registrando entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. Los activistas invitaron a los inmigrantes a reportar cualquier actividad de los agentes de ICE y a no hablar ni firmar nada si no tienen la presencia de un abogado.

Debido a los recientes arrestos, los activistas se reunieron y hablaron de cómo están patrullando el área para monitorear la presencia de ICE.

En la conferencia de prensa también se recordaron los derechos de las personas, pero también se invitó a los inmigrantes a reportar cualquier actividad de agentes de ICE a la línea de ICIRR.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube