Vivir sin arruinarte en Nueva York: descubre los barrios más asequibles en 2025

Una nueva guía revela cuáles son los barrios más asequibles en Nueva York para 2025. Las locaciones normalmente se eligen en función de la renta, la seguridad y las comodidades

Aunque Manhattan es conocido por tener algunas de las rentas más elevadas, hay varios vecindarios que se mantienen asequibles.

Washington Heights, en el extremo norte de Manhattan, ofrece apartamentos de uno o dos cuartos con buen acceso a los trenes A, C y 1. Otro barrio en la parte alta del condado es Inwood, que es más tranquilo y ofrece opciones de vivienda menos costosas.

¿Cuáles son las opciones en los otros condados?

Si estás dispuesto a estar un poco más lejos del centro, los condados exteriores, conocidos como boroughs, ofrecen excelentes opciones.

Ridgewood, en Queens, es conocido por sus calles arboladas y sus precios menores. En Brooklyn, Sunset Park y Bed-Stuy también ofrecen precios asequibles.

La guía recomienda que la renta no te lleve más del 30% de tus ingresos. Por esta razón, la guía incluye opciones con rentas moderadas, buena conexión con el transporte público y con las comodidades necesarias.

¿Qué otros factores se deben tener en cuenta?

Además de la renta, es importante que tengas en cuenta la cercanía a líneas de metro o tren. El medio aconseja que revises las estadísticas de crimen y la opinión de los residentes.

Otros factores que debes tener en cuenta son las comodidades básicas, como supermercados, hospitales, espacios verdes y servicios de internet.

