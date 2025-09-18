Descubre por qué el Gobierno de EEUU cancela pasaportes sin previo aviso

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos está implementando una nueva política más rigurosa para los pasaportes de sus ciudadanos según informó El Cronista.

El Departamento de Estado mantiene un control exhaustivo sobre los ejemplares emitidos, lo que puede resultar en la cancelación inmediata de aquellos reportados como extraviados o robados.

Esta medida se toma para prevenir el uso indebido de los documentos, incluso si son recuperados posteriormente por sus dueños.

El reporte de pérdida o robo invalida la libreta, impidiendo su uso para viajes o como identificación oficial. Una vez que se realiza la notificación, el pasaporte pierde su vigencia internacional de forma permanente.

Opciones

Los ciudadanos estadounidenses tienen varias opciones para reportar la pérdida o robo de su pasaporte. Pueden completar el formulario DS-64 en línea para una cancelación rápida en un día hábil con confirmación por correo electrónico.

Otra alternativa es enviar el formulario impreso por correo, aunque este proceso toma más tiempo, o hacer el reporte en persona al solicitar un nuevo pasaporte en una oficina autorizada.

Es importante destacar que los pasaportes vencidos no deben reportarse como perdidos o robados, ya que carecen de validez.

Tras la cancelación, es obligatorio iniciar un trámite de reemplazo utilizando el formulario DS-11. Intentar viajar con un documento cancelado puede generar retrasos significativos o la denegación de entrada a otros países.

Situaciones diferentes

Además de los casos de pérdida o robo, existen otras situaciones que requieren la intervención del Departamento de Estado.

Por ejemplo, en caso de un desastre natural, el reemplazo del pasaporte puede ser gratuito. Si una persona encuentra un pasaporte ajeno, debe enviarlo a la Unidad Consular de Pasaportes Perdidos y Robados (CLASP).

La cancelación del pasaporte de un familiar fallecido también es un procedimiento posible. Para quienes esperan un nuevo documento, el Online Passport Status System permite rastrear su envío.

Si un pasaporte se pierde durante el transporte, debe ser reportado en un plazo de 120 días; de lo contrario, se debe solicitar un nuevo pasaporte y pagar todas las tarifas correspondientes.

Alternativas para los usuarios

Ante la situación de pérdida o robo de un pasaporte, los ciudadanos estadounidenses tienen varias alternativas para resolverlo.

La primera y más rápida es reportar la pérdida en línea a través del formulario DS-64, lo que cancela el documento en 24 horas. Para obtener un nuevo pasaporte, deben completar el formulario DS-11 y solicitar una cita en una de las agencias de pasaportes o centros de aceptación.

En casos urgentes, si el viaje es inminente, se puede solicitar una cita de emergencia para acelerar el proceso.

Las tarifas de renovación varían, pero el Departamento de Estado ofrece información detallada en su sitio web para orientar a los ciudadanos sobre los costos y los documentos necesarios para cada trámite.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



