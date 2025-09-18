Vivir en Nueva York a precio accesible: esta plataforma te conecta con todas las loterías de viviendas activas en la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

En Nueva York, Estados Unidos (EEUU), existe una plataforma que ayuda a sus residentes a encontrar viviendas a precios accesibles dependiendo de su nivel de ingresos, descubra cuál es y cómo funcionan las loterías de viviendas en la ciudad.

Estamos hablando de NYC Housing Connect, el portal oficial de la Ciudad de Nueva York para solicitar y encontrar vivienda asequible para alquiler o compra.

Este funciona como un sistema de lotería de vivienda en línea y tiene como objetivo conectar a los neoyorquinos con oportunidades de vivienda de bajo costo que han sido construidas o renovadas a través de programas de financiamiento de la ciudad.

Busca asegurar que aquellos que residen en Nueva York no gasten más de un tercio de sus ingresos en vivienda.

Los interesados deben tener claro que las viviendas asequibles son un recurso limitado y muy solicitado, esto obliga a que el proceso esté diseñado para ser justo y transparente,

Sobre las loterías de viviendas

Las personas pueden aplicar a desarrollos con loterías abiertas con edificios nuevos o recientemente renovados, también puede aplicar para alquileres/reventas, que son unidades que quedan disponibles cuando alguien se muda.

Debe tener presente que no todas son iguales.

Cada lotería corresponde a un edificio o proyecto de vivienda específico y tiene fechas límites para aplicar.

Generalmente, el principal requisito está asociado a su nivel de ingresos, cada lotería establece un máximo para participar, dependiendo del tipo de vivienda.

Otro requisito es el número de personas en el hogar, ya que esto puede ser una limitante entre las opciones disponibles en cada lotería.

Algunas loterías dan preferencia a ciertos grupos, como residentes del mismo vecindario, personas mayores o personas con discapacidades.

Entonces, una vez que un proyecto de vivienda asequible, ya sea de alquiler o de compra, está listo, se lanza como una "lotería" en el portal.

Los solicitantes pueden aplicar a todas las loterías para las que cumplan los requisitos y el sistema asigna un número de lotería a cada aplicación, independientemente de la fecha en que fue enviada.

Esto debe hacer para conocer y participar

Crear un perfil: los solicitantes deben crear un perfil en el sitio web de NYC Housing Connect.

En este perfil se incluye información detallada sobre los ingresos, activos y tamaño del grupo familiar, que como lo mencionamos, son factores clave para determinar la elegibilidad.

Es posible que se le pida que se someta a una verificación de crédito, aunque aseguran que no puede ser rechazado por un historial de alquiler negativo.

Además, sepa que debe ahorrar al menos dos meses de alquiler para cubrir el primer mes y el depósito de seguridad.

Participar en loterías: una vez que el perfil está completo, los usuarios pueden buscar entre las loterías de vivienda que están abiertas y aplicar a las que se ajustan a su rango de ingresos y tamaño de hogar.

Proceso de selección: las aplicaciones son seleccionadas al azar a través de un sistema de lotería computarizado.

Es decir, no es un proceso de "primero en llegar, primero en ser atendido".

Si una aplicación es elegida, el solicitante debe pasar por un riguroso proceso de verificación para confirmar que cumple con todos los requisitos que ha asegurado, por lo que es crucial que los datos sean exactos.

Tenga presente que, deberá presentar una gran cantidad de documentos para validar su información, incluyendo extractos bancarios, talones de pago, declaraciones de impuestos y cartas de verificación de empleo.

Puede acceder a la plataforma en el siguiente enlace: NYC Housing Connect.

Consecuencias de mentir en su aplicación

Si la información no coincide con lo declarado en el perfil, el solicitante puede ser descalificado y si se determina que mintió para obtener ventaja.

Falsificar información no solo rompe las reglas, sino que también quita una oportunidad a una familia que sí califica y que cumple con todos los requisitos.

Si una persona es descubierta mintiendo en su aplicación, se enfrenta a las siguientes consecuencias:

Descalificación inmediata. El solicitante será descalificado de la lotería en la que estaba participando.

El caso se cierra de inmediato y se pierde la oportunidad de obtener la vivienda.

Prohibición de futuras aplicaciones. En la mayoría de los casos, la persona será vetada de manera permanente de aplicar a cualquier futura lotería de viviendas asequibles en el estado de Nueva York.

Esto significa que no podrá volver a usar el sistema NYC Housing Connect.

Posibles acciones legales. Si la mentira se considera un intento de fraude grave, la persona podría enfrentar acciones legales adicionales, ya que está falsificando documentos para obtener un beneficio del gobierno.

