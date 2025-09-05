El futuro de miles en el aire: este condado de California retrasa la ayuda para alquileres de viviendas

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Los Ángeles enfrenta un escenario incierto con la reciente decisión de postergar la ampliación del Programa de Alivio de Alquiler de Emergencia (ERRP), iniciativa que busca brindar apoyo económico para prevenir desalojos.

Esta demora ha generado preocupación entre líderes y residentes que ven la medida como esencial para mitigar el impacto del aumento de las rentas y la precariedad habitacional.

Según información publicada en el portal web de Los Ángeles, la Junta de Supervisores del Condado decidió posponer la votación final sobre la propuesta de inyectar 20 millones de dólares adicionales al ERRP.

Esta decisión se tomó tras la moción presentada por la supervisora Lindsey P. Horvath, y el tema será revisado nuevamente por el Comité de Operaciones antes de una nueva votación pautada para el 16 de septiembre.

Este es el contexto y alcance del programa

El programa ERRP fue diseñado inicialmente para asistir a personas afectadas por los incendios forestales que azotaron la región a principios de año, destruyendo miles de viviendas y establecimientos comerciales.

Sin embargo, su función se ha extendido para atender a inquilinos de bajos ingresos, inmigrantes indocumentados y pequeños propietarios que reparan viviendas asequibles dañadas, en un contexto donde las protecciones específicas por incendios concluyeron en julio.

Reacción de la comunidad ante la decisión

Diversos grupos comunitarios, incluyendo organizaciones que representan a latinos, musulmanes, negros, filipinos y la comunidad LGBTQ, hicieron un llamado durante una reunión pública para acelerar la aprobación de esta ayuda.

Señalaron que muchas familias, especialmente inmigrantes excluidos de la ayuda federal, dependen únicamente de este apoyo local para mantener sus hogares frente al incremento constante de las rentas y la intensificación de las redadas migratorias.

La supervisora Lindsey P. Horvath, quien representa al tercer distrito del condado de Los Ángeles, es la persona que impulsa la moción para ampliar el Programa de Alivio de Alquiler de Emergencia (ERRP). Horvath es la más joven en servir en la Junta de Supervisores y la primera millennial y única inquilina en el organismo, lo que le otorga una visión cercana a las problemáticas actuales de vivienda.

Horvath manifestó su inconformidad por la postergación y subrayó que esta medida podría proteger a las familias más vulnerables ante circunstancias fuera de su control.

Mientras tanto, la propuesta acumula fondos de diversas fuentes, incluido un monto inicial de 10 millones de dólares aprobado en junio, y está en espera de la decisión definitiva que podría definir su implementación y alcance efectivo.

