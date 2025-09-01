Alquiler de lavadoras funciona en toda Caracas: conozca los precios y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El alquiler de lavadoras a domicilio surgió como una alternativa para quienes carecen del electrodoméstico y constituye un emprendimiento que resulta rentable para quienes lo llevan a cabo. Los equipos se alquilan por 24 horas.

Una lavadora se alquila por un monto de $ 7 durante un día completo, es decir, 24 horas. La misma hora de entrega es la misma hora del retiro al día siguiente.

“Lo más temprano que podría entregar la lavadora a un cliente es a las 7:30 am, más o menos”, señaló Kendrerik Porras, quien aseguró que presta este servicio desde hace dos años.

Porras indicó que cuenta con 15 lavadoras para alquilar y presta el servicio por toda Caracas, “desde Caricuao hasta Coche”.

Comentó que la carga de lavado de las máquinas de lavado oscila entre siete kilos (Kg), nueve Kg, y hay algunas de 12 kg “más o menos, hay algunas de 15 kg, son las más grandes”.

Añadió que él mismo traslada las lavadoras en su moto, “y cuando me toca subir escalera, la cargo en la espalda. La máquina de siete Kg de carga, pesa 20 Kg más o menos”.

Porras destacó que el horario es la principal limitación de prestar este servicio debido a que presta el equipo por 24 horas. “No entregaría una lavadora después de las 7:00 pm ni antes de las 7:00 am, por cuestión de comodidad”.

Otra limitación que mencionó es que se dañe el equipo de lavar, aunque es raro que suceda; o que se dañó la moto en la cual realiza el traslado de las máquinas.

El negocio de alquiler de lavadores es rentable

“El negocio de alquilar lavadoras es rentable, matemáticamente comprobado. Por ejemplo, si en un día solo se alquilan tres lavadoras, son $ 21, que sin deudas, queda todo para mí”, aseguró.

Comentó que las ganancias permiten cubrir el gasto de un motor de lavadora si llegara a dañarse. “Un motor vale de $ 15 a $ 20, las mejores ofertas en motores están por la Plaza La Candelaria, es una zona de motores”.

Precisó que en un principio se anunciaba el Market Place y luego agregaba los contactos a WhatsApp y diariamente agendaba los clientes, tenía agenda para una o dos semanas. Ahora me contactan por WhatsApp.

La recepcionista de Alquiler de Lavadoras MYM, Jederlyn Fernández, indicó que las lavadoras las alquilan para el este de la ciudad en $ 8 por 24 horas, de 8:00 am a 8:00 am y para el oeste, por 12 horas por $ 5, de 8:00 am a 8:00 pm.

“En promedio, al día alquilamos 30 equipos, entre el este y el oeste, depende del clima y del agua”, aseguró.

Comentó que el negocio es rentable, “no tanto como antes, pero sí lo es”.

Añadió que venden jabones para lavar ropa, Alivet de un kg por $ 2, ACE de 400 gr por $ 2; y también venden suavizante para ropa.

