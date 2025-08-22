¿Lujo o necesidad? Los precios de alquiler en Chicago te dejarán boquiabierto

Suscríbete a nuestros canales

Buscar un apartamento en Chicago puede resultar complicado, especialmente para quienes tienen un presupuesto ajustado.

La ciudad se consolida como la más cara del área metropolitana para alquilar, con un notable aumento en los precios de las unidades.

Según un informe de Zumper, en agosto, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación alcanzó los $2 120 mensuales, lo que representa un incremento del 6% en comparación con el mes anterior.

Para aquellos que buscan un espacio más amplio, el costo de un apartamento de dos habitaciones asciende a $2 570 al mes según informó Telemundo Chicago.

Otras ciudades

Las ciudades vecinas también muestran precios elevados, con Shaumburg y Wheaton ocupando los siguientes lugares en la lista de las más costosas.

En Shaumburg, el alquiler promedio es de $2 050, mientras que en Wheaton se sitúa en $1 900. Por otro lado, Waukegan y Aurora se destacan como opciones más económicas.

En estas ciudades los precios son de $1 150 y $1 680, respectivamente. Sin embargo, la ciudad más accesible en términos de alquiler es Gary, Indiana, donde el costo promedio es de solo $850 mensuales.

Demanda

La creciente demanda de alquileres en Chicago se refleja en su posición como el sexto mercado más solicitado del país, según el informe Rastreador de Participación de Inquilinos (REnT) de RentCafe.

Este aumento en la búsqueda de viviendas puede atribuirse, en parte, al regreso de estudiantes universitarios a la ciudad con el inicio del nuevo año académico.

Esta combinación de factores resalta la importancia de entender el panorama del alquiler en Chicago, donde la competencia por espacios asequibles se intensifica.

