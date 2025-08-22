USCIS actualiza políticas para personas casadas con ciudadanos estadounidenses: lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

Según la ley de inmigración de Estados Unidos, las personas casadas con ciudadanos o residentes permanentes ahora tienen la oportunidad de solicitar visas y la tarjeta de residencia (green card) por matrimonio.

En agosto de 2025, el proceso de solicitud tuvo varias actualizaciones. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) publicó una guía renovada en su Manual de Políticas el 1° de agosto, detallando los criterios para la evaluación y aprobación de visas de inmigrante para cónyuges.

En Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite que los ciudadanos, los nacionales y los residentes permanentes soliciten la inmigración de ciertos familiares.

Para hacerlo, deben presentar el Formulario I-130, conocido como Petición de Familiar Extranjero.

Sin embargo, las agencias de inmigración advierten que las solicitudes fraudulentas o sin méritos dañan la confianza en el sistema de inmigración. Este tipo de peticiones “socavan el sistema en Estados Unidos”.

En este sentido, USCIS subraya la importancia de garantizar que los matrimonios y las relaciones familiares que cumplen los requisitos sean genuinos, verificables y respeten todas las leyes pertinentes.

¿Cuáles son los cambios en las políticas migratorias para los casados con ciudadanos estadounidenses?

“Esta actualización también proporciona orientación relacionada con las aprobaciones y denegaciones de peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia", aseguraron.

Las nuevas directrices entraron en vigor en el momento de su publicación y se aplican a las solicitudes que estaban pendientes o que se presentaron después de esa fecha, reseña La Nación.

¿Cuáles son los nuevos cambios que implementó USCIS las peticiones familiares en formularios de residencia permanente?

Este 2025, USCIS implementó cambios importantes en el proceso, incluida una actualización del Formulario I-485.

Desde el 3 de abril, los solicitantes deben usar la nueva edición de este formulario, con fecha de 20/01/25, para solicitar el ajuste de estatus o la residencia permanente.

Cabe mencionar que, el Formulario I-130, o Petición de Familiar Extranjero, sigue siendo válido en su edición del 01/04/24.

Sin embargo, USCIS ahora le añadió advertencias sobre el fraude matrimonial y recordatorios sobre las opciones de procesamiento consular.

En este sentido, la agencia de inmigración también advierte que ya no aceptan pagos combinados para varios formularios.

