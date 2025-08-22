Luna de Miel 2025: el rincón romántico que nadie vio venir y que ya es número uno en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida no solo deslumbra con fiestas y playas, también ofrece rincones íntimos que lo convierten en un escenario perfecto para una Luna de Miel inolvidable.

Según el medio especializado MiamiDiaric, un nuevo estudio posicionó a una ciudad de esta región como el destino número uno para celebrar el amor en Estados Unidos el próximo año.

Luna de Miel con equilibrio entre romance y aventura

El ranking fue elaborado por el sitio de viajes Upgraded Points, que evaluó más de 75 destinos en función de 15 criterios, incluyendo alojamiento romántico, precios y experiencias para parejas.

La ciudad seleccionada superó a íconos del romance como Lake Tahoe, Napa y Honolulú, gracias a su oferta de entretenimiento, accesibilidad y espacios diseñados para compartir en pareja.

Además, su alta concentración de restaurantes, spas, museos y actividades al aire libre la convierte en una opción versátil para quienes buscan descanso, cultura o diversión.

¿Cuál es el destino número uno para pasar la Luna de Miel en Estados Unidos?

En tal sentido Miami Beach se coronó como el mejor destino para Luna de Miel en 2025. Su combinación de serenidad y vida nocturna la hace irresistible para recién casados.

Las parejas pueden disfrutar de masajes en spas de lujo, paseos en yates privados por la bahía de Biscayne o recorridos culturales por el Bass Museum y Wynwood Walls.

También hay opciones saludables como clases de yoga al amanecer frente al mar, además de cenas románticas en restaurantes con estrellas Michelin y fiestas en clubes icónicos.

Romance en ascenso: otros destinos destacados

Lake Tahoe ocupó el segundo lugar, ideal para quienes prefieren la naturaleza y los deportes al aire libre. En tercer puesto quedó Key West, otro paraíso floridano con encanto tropical.

Jackson, Wyoming, y Monterey, California, completaron el top cinco, ofreciendo experiencias únicas para parejas que buscan paisajes montañosos o costas tranquilas.

Aunque cada destino tiene su magia, Miami Beach logró el equilibrio perfecto entre intimidad, entretenimiento y accesibilidad, consolidándose como el epicentro del romance moderno.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube