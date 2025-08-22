Corpoelec realiza visitas personalizadas: facilitan estos trámites 

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de mejorar la atención al cliente y simplificar los procesos administrativos, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realiza visitas personalizadas a usuarios comerciales y residenciales.

Según reportó Corpoelec, la atención se realiza en los municipios Mariño, Arismendi, Maneiro y Marcano del estado Nueva Esparta.

Corpoelec realiza visitas personalizadas

En NDP, la Corporación Eléctrica Nacional precisa que este despliegue refuerza el vínculo con la comunidad, permitiendo que los ciudadanos realicen sus gestiones sin necesidad de trasladarse largas distancias.

A través de atención directa, los usuarios pueden resolver dudas, actualizar datos, gestionar trámites y acceder a información relevante sobre el servicio eléctrico de manera eficiente.

Los agentes comerciales brindan orientación y asistencia en tiempo real, lo que no solo agiliza los procesos.

De esta manera, la estatal eléctrica promueve cercanía, eficiencia y atención personalizada para garantizar un suministro eléctrico óptimo en la región insular.

Recientemente, las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional aplicaron control de vegetación en el sector Cerro Mar, ubicado en el estado Nueva Esparta, para reforzar la seguridad de los circuitos eléctricos.

Las maniobras de carácter preventivo abarcaron 13,8 kilómetros, garantizando mayor eficiencia en la prestación del servicio eléctrico en el municipio Antonio Díaz.

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube