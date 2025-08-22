Comienzan los pagos por demanda colectiva de Facebook en EE.UU: quiénes reciben dinero

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios de Facebook que viven en Estados Unidos y que solicitaron un pago por una demanda colectiva, ahora pueden recibir su beneficio.

Según La Nación, un acuerdo valorado en millones de dólares compensa a quienes presentaron un reclamo formal.

Este pago es parte de un largo proceso legal que comenzó hace años, y finalmente avanza a la etapa de distribución de dinero.

¿Por qué demandan a Facebook?

La demanda alegó que Meta, la empresa matriz de Facebook, compartió información de los usuarios con terceros sin permiso, que luego, sería utilizada de forma indebida por la firma Cambridge Analytica, según un informe de AP.

Aunque la compañía niega las acusaciones, un acuerdo permite a los usuarios afectados recibir un pago. Este acuerdo también incluye una compensación por el uso del botón "Me gusta" en otros sitios web, lo que permitía a Facebook rastrear las actividades de sus usuarios.

¿Quiénes reciben un pago?

Meta fijo un acuerdo de US$725 millones para abarcar los gastos de notificación y administración, honorarios y costos de abogados

Los pagos se emiten ahora, y la compañía los distribuye en un período de diez semanas. Un grupo de usuarios de Facebook que cumplió con ciertos requisitos recibirá un cheque.

Para calificar, los usuarios debían tener una cuenta en la red social entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, y vivir en Estados Unidos en ese periodo. Además, era necesario presentar un reclamo formal antes del 25 de agosto de 2023.

Cabe destacar que, el acuerdo solo beneficia a quienes cumplieron con estos pasos.

¿Quiénes no reciben dinero por la demanda de Facebook?

El acuerdo no incluye a todos los usuarios de Facebook. Ciertas personas quedan fuera de la compensación.

Por ejemplo, los directores, funcionarios y empleados de Meta no reciben dinero del acuerdo. Tampoco el personal de los jueces y del tribunal que supervisaron el caso.

Las personas que decidieron no participar en el grupo de la demanda también quedan excluidas de recibir un pago.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube